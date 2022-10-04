Üç Kız Kardeş’te Boşanma Sonrası Yaşanacaklar Kalem Kalem Ortaya Çıktı! Mine Mutluluktan Göbek Atıp, Halay Çekecek! Türkan’ın Başına Gelecekler…

Başrollerinde Veda Yurtsever, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide, Türkan hiçbir şeyi bilmeden sevgilisiyle aşk yaşamaya devam ediyordu. Mine’de aldığı tehditlerden dolayı, Türkan’a Somer’in çocuğunu doğurduğunu açıklayamıyordu! Şimdiyse Türkan ve Somer’in boşanma sonrasında yaşayacakları ortaya çıktı!

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