Üç Kız Kardeş’te Boşanma Sonrası Yaşanacaklar Kalem Kalem Ortaya Çıktı! Mine Mutluluktan Göbek Atıp, Halay Çekecek! Türkan’ın Başına Gelecekler…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te boşanma sonrasında yaşanacaklar tek tek ortaya çıktı! Mine’nin mutluluktan göbek atacağı hatta halay bile çekeceği gündeme bomba gibi düştü! Türkan’ın başına geleceklerse şok etkisi yarattı! Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler olacak?
Başrollerinde Veda Yurtsever, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallamaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide, Türkan hiçbir şeyi bilmeden sevgilisiyle aşk yaşamaya devam ediyordu. Mine’de aldığı tehditlerden dolayı, Türkan’a Somer’in çocuğunu doğurduğunu açıklayamıyordu! Şimdiyse Türkan ve Somer’in boşanma sonrasında yaşayacakları ortaya çıktı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.