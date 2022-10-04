Afra Saraçoğlu'nun Günlük Şıklığının Bedeli Ağızları Ayırdı! “Bu Kadarı da Şov!” Basmış Parayı, Öyle Bir Elbise Almış Ki... “Şu Paraya Kaç Aç Doyar!”
Genç ve güzel oyuncu Afra Saraçoğlu’nun günlük şıklığının bedeli ağızları ayırdı. Bu kadarı da şov olarak yorumlanan güzel oyuncunun elbiseye bastığı para ise herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle asgari ücretli ve öğrencilerin hayretle takip ettiği fiyatlar karşısında sosyal medya ve magazin gündemi birbirine girerken yorumlar da arka arkaya geldi. İşte detaylar!
Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla herkesi hayrete düşüren ve izleyiciler tarafından beğeniyle izlenen güzel oyuncu, yaşına rağmen birçok rolün altından başarıyla kalkmış ve reytingleri alt üst etmeye devam etmişti. Yalnızca başarılı oyunculuğu değil aynı zamanda duru güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan ve hem senaryosu hem de başarılı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde de rol alan Afra Saraçoğlu’nun giydiği bir elbiseyse gündeme düştü. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte merak edilen tüm ayrıntılar.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.