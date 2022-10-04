Afra Saraçoğlu'nun Günlük Şıklığının Bedeli Ağızları Ayırdı! “Bu Kadarı da Şov!” Basmış Parayı, Öyle Bir Elbise Almış Ki... “Şu Paraya Kaç Aç Doyar!”

Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla herkesi hayrete düşüren ve izleyiciler tarafından beğeniyle izlenen güzel oyuncu, yaşına rağmen birçok rolün altından başarıyla kalkmış ve reytingleri alt üst etmeye devam etmişti. Yalnızca başarılı oyunculuğu değil aynı zamanda duru güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan ve hem senaryosu hem de başarılı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde de rol alan Afra Saraçoğlu’nun giydiği bir elbiseyse gündeme düştü. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte merak edilen tüm ayrıntılar.

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