İrem Derici Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Bakışına 10 Adam Ölür!” Cem Belevi’nin Gözüne Uyku Girmeyecek… Bu Pozlar Çok Konuşulur!

Şarkılarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen İrem Derici, açık sözlülüğüyle herkesi şaşırtıyordu. İbrahim Selim ile Bu Gece programında göğüslerini yaptırdığını itiraf eden İrem Derici, sosyal medyayı sallamıştı. Göğüslerini sırf bu yüzden çok sevdiğini açıklayan İrem Derici, göğüslerini yurtdışında yaptırdığını da itiraf etmişti. Peki, İrem Derici nasıl bir paylaşımda bulundu?