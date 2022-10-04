İrem Derici Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Bakışına 10 Adam Ölür!” Cem Belevi’nin Gözüne Uyku Girmeyecek… Bu Pozlar Çok Konuşulur!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, beyazlar içerisinde kuğu gibi süzüldüler! “Bakışına 10 adam öldür” yorumlarını alan İrem Derici’nin bu hallerinden sonra Cem Belevi’nin gözüne uykunun girmeyeceği düşünülmeye başlandı! Çok konuşulacak pozlara yer veren İrem Derici, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şarkılarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen İrem Derici, açık sözlülüğüyle herkesi şaşırtıyordu. İbrahim Selim ile Bu Gece programında göğüslerini yaptırdığını itiraf eden İrem Derici, sosyal medyayı sallamıştı. Göğüslerini sırf bu yüzden çok sevdiğini açıklayan İrem Derici, göğüslerini yurtdışında yaptırdığını da itiraf etmişti. Peki, İrem Derici nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.