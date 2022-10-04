Masterchef Gamze Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Eleme Gecesinde Yaptıkları Unutulmadı; Herkes Can Derdindeyken O Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Gamze stüdyoyu resmen ayağa kaldırdı! Eleme gecesinde yaptıkları unutulmayan Gamze Tosun’un herkes can derdindeyken yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! “Yazıklar olsun” yorumlarıyla yorumları doldurup taşıran seyirciler bir kez daha sert tepkilerini ortaya koydular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef, dün akşamki bölümüyle ortalığı karıştırmıştı. Danilo Zanna’nın çiğköfte yapılırken halay çekmesi, gündemi sallamıştı. Yarışmada Mavi takım kaptanı olan Çağatay ise Gamze Tosun’un yaptıklarını tek tek açıkladı! Gündemi sarsan bu durum; Gamze Tosun sevmeyenlerini bir kez daha ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.