Anasayfa/

Foto Galeri/

04 Eki 2022 - 17:58

Masterchef Gamze Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Eleme Gecesinde Yaptıkları Unutulmadı; Herkes Can Derdindeyken O Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Gamze stüdyoyu resmen ayağa kaldırdı! Eleme gecesinde yaptıkları unutulmayan Gamze Tosun’un herkes can derdindeyken yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! “Yazıklar olsun” yorumlarıyla yorumları doldurup taşıran seyirciler bir kez daha sert tepkilerini ortaya koydular! İşte merak edilen tüm detaylar…