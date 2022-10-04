- 04 Eki 2022 - 18:26 G: 04 Eki 2022 - 18:37

Seren Serengil’in Kırmızı, Bol Dekolteli Elbisesi İçleri Titretti! “51’lik Manken!” Göğüsleriyle Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Seren Serengil, yine yaptı yapacağını! Kırmızı, bol dekolteli bir elbise giyerek; hayranlarının içlerini titreten Serengil, “51’lik manken” yorumlarını aldı. Göğüsleriyle ve fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Seren Serengil’in bu paylaşımını görenlerin ise nutku tutuldu, ne diyeceğini şaşırdı! Peki, Seren Serengil nasıl bir paylaşımda bulundu?

Yapmış olduğu magazin açıklamalarıyla ortalığı karıştıran Seren Serengil, sağlıklı günlere dönünce sahnelere de kavuşmuştu. Çok kilolu olduğunu düşünerek geçirmiş olduğu mide ameliyatından sonra Seren Serengil, dumping sendromuna yakalanmıştı. Uzun bir süre eski hallerine dönmek için savaş veren Serengil, son geçirdiği ameliyatla birlikte kendisine gelmişti. Güzelliğini ön plana çıkaran bir kıyafet giyen Seren Serengil, kırmızılar içerisinde alev alev yaktı! İşte Seren Serengil’in çok konuşulan o pozu…

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04 Eki 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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Seren Serengil’in Kırmızı, Bol Dekolteli Elbisesi İçleri Titretti! “51’lik Manken!” Göğüsleriyle Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Seren Serengil’in Kırmızı, Bol Dekolteli Elbisesi İçleri Titretti! “51’lik Manken!” Göğüsleriyle Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı…
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