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04 Eki 2022 - 18:26

Seren Serengil’in Kırmızı, Bol Dekolteli Elbisesi İçleri Titretti! “51’lik Manken!” Göğüsleriyle Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Seren Serengil, yine yaptı yapacağını! Kırmızı, bol dekolteli bir elbise giyerek; hayranlarının içlerini titreten Serengil, “51’lik manken” yorumlarını aldı. Göğüsleriyle ve fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Seren Serengil’in bu paylaşımını görenlerin ise nutku tutuldu, ne diyeceğini şaşırdı! Peki, Seren Serengil nasıl bir paylaşımda bulundu?