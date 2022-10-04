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04 Eki 2022 - 18:55

Camdaki Kız Dizisine Hayri’nin Karısı Belli Oldu! Nalan’ın Haberi Bile Yok; Koroğlu Ailesini Kattı Karıştırdı! Hayri’nin Dizleri Titremeye Başladı…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da ortalık iyice karışacak. Hayri’nin karısı Türkan’ın diziye giriş yaptığı ortaya çıktı! Nalan’ın haberinin olmadığı bilinirken; Koroğlu ailesinin Türkan’la birlikte karışacağı gündeme bomba gibi düştü. Hayri’nin Türkan’ın gelmesiyle birlikte dizlerinin titreyeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…