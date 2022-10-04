Camdaki Kız Dizisine Hayri’nin Karısı Girdi! Nalan’ın Haberi Bile Yok; Koroğlu Ailesini Kattı Karıştırdı! Hayri’nin Dizleri Titremeye Başladı…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da ortalık iyice karışacak. Hayri’nin karısı Türkan’ın diziye giriş yaptığı ortaya çıktı! Nalan’ın haberinin olmadığı bilinirken; Koroğlu ailesinin Türkan’la birlikte karışacağı gündeme bomba gibi düştü. Hayri’nin Türkan’ın gelmesiyle birlikte dizlerinin titreyeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamının yıldızı haline gelmişti. Nalan, Sedat ve Hayri arasındaki dönen yasak aşk üçgeni, seyircileri çılgına çevirmişti. Şimdiyse Hayri, Türkan ve Nalan arasındaki yasak aşk ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.