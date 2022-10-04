- 04 Eki 2022 - 18:55 G: 04 Eki 2022 - 19:13

Camdaki Kız Dizisine Hayri’nin Karısı Girdi! Nalan’ın Haberi Bile Yok; Koroğlu Ailesini Kattı Karıştırdı! Hayri’nin Dizleri Titremeye Başladı…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da ortalık iyice karışacak. Hayri’nin karısı Türkan’ın diziye giriş yaptığı ortaya çıktı! Nalan’ın haberinin olmadığı bilinirken; Koroğlu ailesinin Türkan’la birlikte karışacağı gündeme bomba gibi düştü. Hayri’nin Türkan’ın gelmesiyle birlikte dizlerinin titreyeceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Devrim Yakut, Cihangir Ceyhan, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, Perşembe akşamının yıldızı haline gelmişti. Nalan, Sedat ve Hayri arasındaki dönen yasak aşk üçgeni, seyircileri çılgına çevirmişti. Şimdiyse Hayri, Türkan ve Nalan arasındaki yasak aşk ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eki 2022 - 18:55 Ankara- Yaşam

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Camdaki Kız Dizisine Hayri’nin Karısı Girdi! Nalan’ın Haberi Bile Yok; Koroğlu Ailesini Kattı Karıştırdı! Hayri’nin Dizleri Titremeye Başladı… mask
Camdaki Kız Dizisine Hayri’nin Karısı Girdi! Nalan’ın Haberi Bile Yok; Koroğlu Ailesini Kattı Karıştırdı! Hayri’nin Dizleri Titremeye Başladı…
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