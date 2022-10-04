Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıl fırtınalar estiren Safanur Bol’un yeni görüntüsü başları döndürdü! Mor saçlarıyla tanınan Safanur Bol’un son halini görenler “Danilo Zanna kesin dokunuş yapmış” yorumlarında bulundu! Bakanların kilitlenip kaldığı Safanur Bol, milyonları ikiye ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirmiş olduğu Masterchef’in 2021 sezonunda fırtınalar estiren Safanur Bol, şeflere ve seyirciye geçmişti. Soğuk esprileriyle ve sempatik halleriyle gönüllerde taht kuran Safanur Bol, kalplerde şampiyon olmuştu. Duruşunu hiç bozmadan yarışmadan ayrılan Safanur Bol’un bu halleri Danilo Zanna’yı derinden etkilemişti. Peki, Safanur Bol nasıl bir değişim yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.