- 04 Eki 2022 - 19:27 G: 04 Eki 2022 - 19:56

Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te geçtiğimiz yıl fırtınalar estiren Safanur Bol’un yeni görüntüsü başları döndürdü! Mor saçlarıyla tanınan Safanur Bol’un son halini görenler “Danilo Zanna kesin dokunuş yapmış” yorumlarında bulundu! Bakanların kilitlenip kaldığı Safanur Bol, milyonları ikiye ayırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara getirmiş olduğu Masterchef’in 2021 sezonunda fırtınalar estiren Safanur Bol, şeflere ve seyirciye geçmişti. Soğuk esprileriyle ve sempatik halleriyle gönüllerde taht kuran Safanur Bol, kalplerde şampiyon olmuştu. Duruşunu hiç bozmadan yarışmadan ayrılan Safanur Bol’un bu halleri Danilo Zanna’yı derinden etkilemişti. Peki, Safanur Bol nasıl bir değişim yaşadı?

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04 Eki 2022 - 19:27 Ankara- Yaşam

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Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor… mask
Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor…
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