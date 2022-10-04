Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor…

Acun Medya’nın ekranlara getirmiş olduğu Masterchef’in 2021 sezonunda fırtınalar estiren Safanur Bol, şeflere ve seyirciye geçmişti. Soğuk esprileriyle ve sempatik halleriyle gönüllerde taht kuran Safanur Bol, kalplerde şampiyon olmuştu. Duruşunu hiç bozmadan yarışmadan ayrılan Safanur Bol’un bu halleri Danilo Zanna’yı derinden etkilemişti. Peki, Safanur Bol nasıl bir değişim yaşadı?

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