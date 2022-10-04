Hadise, Mehmet Dinçerler’den İntikamını Feci Aldı! Kapısının Önüne Tam Tamına 55 Tane… Yarına Bıraktı Yanına Bırakmadı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Geçtiğimiz günlerde 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. Mehmet Dinçerler’in son olarak yaptığı şeyden hırsını alamayan Hadise, sonunda intikamını aldı. Dinçerler’in kapısının önüne 55 tane şok bir ürün bırakan Hadise, adeta yarına bıraktı yanına bırakmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün, sessiz sedasız olmuştu. Sınırlı sayıda konuğun davet edildiği bu düğünden tek bir kare görsel basına sızmamıştı. Hadise, daha sonra bir konserinde bu görüntülerin çok özel olduklarını düşündükleri için basınla paylaşmaktan kaçındıklarını dile getirmişti. Evliliklerinin üzerinden tam 5 ay geçmiş ve peri masalı bozulmuştu. Peki, Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e ne yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.