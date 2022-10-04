Hadise, Mehmet Dinçerler’den İntikamını Feci Aldı! Kapısının Önüne Tam Tamına 55 Tane… Yarına Bıraktı Yanına Bırakmadı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün, sessiz sedasız olmuştu. Sınırlı sayıda konuğun davet edildiği bu düğünden tek bir kare görsel basına sızmamıştı. Hadise, daha sonra bir konserinde bu görüntülerin çok özel olduklarını düşündükleri için basınla paylaşmaktan kaçındıklarını dile getirmişti. Evliliklerinin üzerinden tam 5 ay geçmiş ve peri masalı bozulmuştu. Peki, Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e ne yaptı?

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