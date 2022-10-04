- 04 Eki 2022 - 20:27 G: 04 Eki 2022 - 20:46

Hadise, Mehmet Dinçerler’den İntikamını Feci Aldı! Kapısının Önüne Tam Tamına 55 Tane… Yarına Bıraktı Yanına Bırakmadı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Geçtiğimiz günlerde 5 aylık evliliklerini sonlandıran Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. Mehmet Dinçerler’in son olarak yaptığı şeyden hırsını alamayan Hadise, sonunda intikamını aldı. Dinçerler’in kapısının önüne 55 tane şok bir ürün bırakan Hadise, adeta yarına bıraktı yanına bırakmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün, sessiz sedasız olmuştu. Sınırlı sayıda konuğun davet edildiği bu düğünden tek bir kare görsel basına sızmamıştı. Hadise, daha sonra bir konserinde bu görüntülerin çok özel olduklarını düşündükleri için basınla paylaşmaktan kaçındıklarını dile getirmişti. Evliliklerinin üzerinden tam 5 ay geçmiş ve peri masalı bozulmuştu. Peki, Hadise eski eşi Mehmet Dinçerler’e ne yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Eki 2022 - 20:27 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! 2 Milyon Liralık Evlenme Teklifinden Sonra… “Gelin Olmuş Gidiyorsun!” mask
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! 2 Milyon Liralık Evlenme Teklifinden Sonra… “Gelin Olmuş Gidiyorsun!”
Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor… mask
Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor…
Camdaki Kız Dizisine Hayri’nin Karısı Girdi! Nalan’ın Haberi Bile Yok; Koroğlu Ailesini Kattı Karıştırdı! Hayri’nin Dizleri Titremeye Başladı… mask
Camdaki Kız Dizisine Hayri’nin Karısı Girdi! Nalan’ın Haberi Bile Yok; Koroğlu Ailesini Kattı Karıştırdı! Hayri’nin Dizleri Titremeye Başladı…
Seren Serengil’in Kırmızı, Bol Dekolteli Elbisesi İçleri Titretti! “51’lik Manken!” Göğüsleriyle Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Seren Serengil’in Kırmızı, Bol Dekolteli Elbisesi İçleri Titretti! “51’lik Manken!” Göğüsleriyle Alev Alev Yaktı! Görenlerin Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Masterchef Gamze Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Eleme Gecesinde Yaptıkları Unutulmadı; Herkes Can Derdindeyken O Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef Gamze Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Eleme Gecesinde Yaptıkları Unutulmadı; Herkes Can Derdindeyken O Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yazıklar Olsun!”
İrem Derici Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Bakışına 10 Adam Ölür!” Cem Belevi’nin Gözüne Uyku Girmeyecek… Bu Pozlar Çok Konuşulur! mask
İrem Derici Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! “Bakışına 10 Adam Ölür!” Cem Belevi’nin Gözüne Uyku Girmeyecek… Bu Pozlar Çok Konuşulur!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL