Masterchef’te Takımlar Birbirine Girdi! Şefler “Yiyin Birbirinizi!” Dedi, Olanları Hayretle İzlemeye Başladı! Fatma Nur, Gamze, Barış, Kıvanç, Büşra…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te takımlar resmen birbirine girdi! Şefler ise en sonunda “Yiyin birbirinizi” dedi ve olanları hayretle izlemeye başladı! Fatma Nur, Gamze, Barış, Kıvanç ve Büşra’nın en sonunda ipleri gerdiği belli oldu! İşte Masterchef yarışmasında ortalığın karışmasına neden olan o kavga…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı Burak Kaya ve Çağatay’ın turnuvasıyla birlikte netleşmişti. Çağatay’ın kazandığı Mavi takım kaptanlığı seyircileri şok etmişti. Bir önceki başarısız olduğu kaptanlıktaki takımı yeniden bir araya getiren Çağatay, bu kez çok farklı bir strateji yapacağını açıklamıştı. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.