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04 Eki 2022 - 20:54

Masterchef’te Takımlar Birbirine Girdi! Şefler “Yiyin Birbirinizi!” Dedi, Olanları Hayretle İzlemeye Başladı! Fatma Nur, Gamze, Barış, Kıvanç, Büşra…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te takımlar resmen birbirine girdi! Şefler ise en sonunda “Yiyin birbirinizi” dedi ve olanları hayretle izlemeye başladı! Fatma Nur, Gamze, Barış, Kıvanç ve Büşra’nın en sonunda ipleri gerdiği belli oldu! İşte Masterchef yarışmasında ortalığın karışmasına neden olan o kavga…