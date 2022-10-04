Kahvaltınız Şenlenecek, Misafirleriniz Parmaklarını Yiyecek! Sadece 5 Dakikada Sofranızda… Hemen Dolaptan Malzemeleri Çıkarın! Millet Bu Tarif İçin Komşusuna Küsüyor…
Kahvaltı, birçok kişinin olmazsa olmaz öğünü! Aileleri bir araya getiren kahvaltıda yapılan sohbetler ise unutulmaz oluyor. Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek, davet ettiğini misafirlerin parmaklarını yemesine neden olacak tarif ise sadece 5 dakikada hazır! Bir kez lezzetine bakanın komşusuna tarif vermek istemeyeceği muhammara tarihini sizler için hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sabahları gözlerini açar açmaz kahvaltı masasına oturmayı sevenler, doğal olarak her gün aynı şeyleri yemekten kaçınıyor. Çeşitli ürünlerle kahvaltısına renk ve lezzet katmak isteyenlerin çok iyi bildiği muhammara, özellikle yemek programlarında çokça yapılıyor. Sadece kahvaltılarda değil aynı zamanda birçok yemekle tüketilen muhammara tarihini ve malzemelerini Haberler Ankara ailesi olarak sizlere hazırladık! İşte gerekli malzemelerin tam listesi…
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04 Eki 2022 - 21:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.