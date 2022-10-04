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04 Eki 2022 - 21:29

Kahvaltınız Şenlenecek, Misafirleriniz Parmaklarını Yiyecek! Sadece 5 Dakikada Sofranızda… Hemen Dolaptan Malzemeleri Çıkarın! Millet Bu Tarif İçin Komşusuna Küsüyor…

Kahvaltı, birçok kişinin olmazsa olmaz öğünü! Aileleri bir araya getiren kahvaltıda yapılan sohbetler ise unutulmaz oluyor. Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek, davet ettiğini misafirlerin parmaklarını yemesine neden olacak tarif ise sadece 5 dakikada hazır! Bir kez lezzetine bakanın komşusuna tarif vermek istemeyeceği muhammara tarihini sizler için hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…