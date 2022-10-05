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05 Eki 2022 - 09:57

Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Serpilay, yine ortalığın karışmasına neden oldu! Şeflerin torpilli yarışmacısı olduğuna dair yorumlar alan Serpilay’ın hamleleri seyircilerin gözünden kaçmadı! “Evinize gönderseniz maaşınızdan kesilir” yorumlarını alan yarışmacının kabul görmediği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…