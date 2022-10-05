- 05 Eki 2022 - 09:57 G: 05 Eki 2022 - 10:15

Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Serpilay, yine ortalığın karışmasına neden oldu! Şeflerin torpilli yarışmacısı olduğuna dair yorumlar alan Serpilay’ın hamleleri seyircilerin gözünden kaçmadı! “Evinize gönderseniz maaşınızdan kesilir” yorumlarını alan yarışmacının kabul görmediği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, dünya mutfağı üzerine yemekler yapmıştı. Kırmızı takımın oyunu kazanmasıyla; Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele vermişti. Çağatay’ın dokunulmazlığı kazanmasıyla Metin’i potaya göndermişti. Takım oylamasında ise Tolga eleme potasına giden isim olmuştu. Yarışmacı Serpilay’ın yaşadıkları ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Eki 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Şef, Danilo Şef’i Yerden Yere Vurdu! Kalkacak Hali Kalmamıştı, Aldığı Darbeler Yerle Yeksan Etti! Twitter Bunu Konuşuyor… mask
Masterchef Mehmet Şef, Danilo Şef’i Yerden Yere Vurdu! Kalkacak Hali Kalmamıştı, Aldığı Darbeler Yerle Yeksan Etti! Twitter Bunu Konuşuyor…
Masterchef’te Takımlar Birbirine Girdi! Şefler “Yiyin Birbirinizi!” Dedi, Olanları Hayretle İzlemeye Başladı! Fatma Nur, Gamze, Barış, Kıvanç, Büşra… mask
Masterchef’te Takımlar Birbirine Girdi! Şefler “Yiyin Birbirinizi!” Dedi, Olanları Hayretle İzlemeye Başladı! Fatma Nur, Gamze, Barış, Kıvanç, Büşra…
Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor… mask
Masterchef Safanur’un Değişimi Başları Döndürdü! Mor Saçlarıyla Tanınmıştı... “Danilo Şef Dokunuş Yapmış!” Kimse Tanıyamıyor; Bakanlar Kilitlenip Kalıyor…
Masterchef Yarışması Final Oluyor! Acun Ilıcalı "Nanay" Dedi, Tarihleri Verdi! 5 Yıl Boyunca Böyle Bir Şey Yaşanmamıştı; Tarihe Geçtiler... mask
Masterchef Yarışması Final Oluyor! Acun Ilıcalı "Nanay" Dedi, Tarihleri Verdi! 5 Yıl Boyunca Böyle Bir Şey Yaşanmamıştı; Tarihe Geçtiler...
Masterchef Atike’den Yürekleri Sızlatan Hamle! Hiç Bilinmeyen Tarafını 83 Milyona Açıkladı; Sevenleri Yerle Yeksan Oldu! Meğer Masterchef Atike… mask
Masterchef Atike’den Yürekleri Sızlatan Hamle! Hiç Bilinmeyen Tarafını 83 Milyona Açıkladı; Sevenleri Yerle Yeksan Oldu! Meğer Masterchef Atike…
Masterchef Yarışmasında Ağız Burun Kırmalı Kavga! Alçılı, Sargılı Çekimlere Geldiler; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Acun Medya İkili Hakkında Kararını Verdi… mask
Masterchef Yarışmasında Ağız Burun Kırmalı Kavga! Alçılı, Sargılı Çekimlere Geldiler; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Acun Medya İkili Hakkında Kararını Verdi…
Masterchef Yarışmasına İbrahim Tatlıses Şoku! Duyduklarına Kayıtsız Kalamadı; Soluğu Acun Medya'da Aldı... Bu Kadarı da Pes! Acun Ilıcalı'nın Bile Haberi Yok... mask
Masterchef Yarışmasına İbrahim Tatlıses Şoku! Duyduklarına Kayıtsız Kalamadı; Soluğu Acun Medya'da Aldı... Bu Kadarı da Pes! Acun Ilıcalı'nın Bile Haberi Yok...
Masterchef Fatma Nur Instagram’a Damgasını Vurdu! “Barış’ı Göndermeden Gitmek Yok Kraliçe!” Tek Gecede İşler Terse Döndü, Nefret Ediliyordu Ama… mask
Masterchef Fatma Nur Instagram’a Damgasını Vurdu! “Barış’ı Göndermeden Gitmek Yok Kraliçe!” Tek Gecede İşler Terse Döndü, Nefret Ediliyordu Ama…
Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Olay Yarattı! “Ben Hiç Evlenmedim!” Dedi, Bombayı Patlattı! Şeflerin Dili Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Olay Yarattı! “Ben Hiç Evlenmedim!” Dedi, Bombayı Patlattı! Şeflerin Dili Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Yarışma Tarihinde Daha Önce Böylesi Görülmedi; O İsim… “Bu Hafta İzlenmez!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Takım Kaptanı İfşa Edildi! Yarışma Tarihinde Daha Önce Böylesi Görülmedi; O İsim… “Bu Hafta İzlenmez!” Neler Oluyor?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbrahim Tatlıses’in Bir Gizli Torunu Daha Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu... Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor! mask
İbrahim Tatlıses’in Bir Gizli Torunu Daha Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu... Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor!
Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir? Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek… mask
Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir? Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…
Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?? mask
Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir??
Cansu Tosun’dan İçleri Titreten Hamle! Ekim Ayında Denize Girip Milyonları Üşüttü! “Zengine Kış Gelmiyor Ki!” mask
Cansu Tosun’dan İçleri Titreten Hamle! Ekim Ayında Denize Girip Milyonları Üşüttü! “Zengine Kış Gelmiyor Ki!”
Gökhan Çıra Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! “Nasıl Bir Midesizlik Bu!” Selin Ciğerci Görse Lavaboya Koşar! mask
Gökhan Çıra Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! “Nasıl Bir Midesizlik Bu!” Selin Ciğerci Görse Lavaboya Koşar!
Şarkıcı Zara’nın Kızı Dila Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zara’nın Kızı Dila Güzelliğiyle Mest Etti, Baş Döndürdü! Meğer… mask
Şarkıcı Zara’nın Kızı Dila Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zara’nın Kızı Dila Güzelliğiyle Mest Etti, Baş Döndürdü! Meğer…
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Ne Zaman Evlendi, Nasıl Tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Ne Zaman Evlendi, Nasıl Tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Nurgül Yeşilçay’dan Alev Alev Yakan Pozlar! Derin Bacak Dekoltesiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Zayıflayıp Nefesleri Kesmişti… mask
Nurgül Yeşilçay’dan Alev Alev Yakan Pozlar! Derin Bacak Dekoltesiyle Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Zayıflayıp Nefesleri Kesmişti…
Merve Boluğur’a Gelen Düğün Hediyesi Dudakları Uçuklattı! “Allah Herkese Böyle Arkadaş Versin!” Aslı Hünel Yaptı Yapacağını… mask
Merve Boluğur’a Gelen Düğün Hediyesi Dudakları Uçuklattı! “Allah Herkese Böyle Arkadaş Versin!” Aslı Hünel Yaptı Yapacağını…
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Bir Deri Bir Kemik Kaldı! 140 Kilo Olmuştu Ama Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! “Polat Görse Tanıyamaz!” mask
Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Bir Deri Bir Kemik Kaldı! 140 Kilo Olmuştu Ama Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! “Polat Görse Tanıyamaz!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!” mask
Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!”
Altın Fiyatları Zirveye Tırmandı; Yükselişi El Kol Titretti! 1400 Lira Sınırına Ramak Kaldı… Kuyumcular Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Zirveye Tırmandı; Yükselişi El Kol Titretti! 1400 Lira Sınırına Ramak Kaldı… Kuyumcular Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?
BİM’den Çok Özel Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 4 Ekim Aktüel İndirimli Fiyatlar mask
BİM’den Çok Özel Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 4 Ekim Aktüel İndirimli Fiyatlar
İbrahim Tatlıses’in Bir Gizli Torunu Daha Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu... Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor! mask
İbrahim Tatlıses’in Bir Gizli Torunu Daha Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu... Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor!
Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız... mask
Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız...
Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?? mask
Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir??

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL