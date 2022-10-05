Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Serpilay, yine ortalığın karışmasına neden oldu! Şeflerin torpilli yarışmacısı olduğuna dair yorumlar alan Serpilay’ın hamleleri seyircilerin gözünden kaçmadı! “Evinize gönderseniz maaşınızdan kesilir” yorumlarını alan yarışmacının kabul görmediği görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, dünya mutfağı üzerine yemekler yapmıştı. Kırmızı takımın oyunu kazanmasıyla; Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadele vermişti. Çağatay’ın dokunulmazlığı kazanmasıyla Metin’i potaya göndermişti. Takım oylamasında ise Tolga eleme potasına giden isim olmuştu. Yarışmacı Serpilay’ın yaşadıkları ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.