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05 Eki 2022 - 10:25

Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’i Yıkacak Açıklama! Yıllarca Saklandı Ama Öyle Bir Patlak Verdi Ki… Türkan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Nesrin’i yıkacak açıklama sonunda ortaya çıktı! Yıllarca saklanan sır, öyle bir patlak verdi ki, Türkan’ın bile kafasını duvarlara vuracağına dair yorumlar yapıldı! Nesrin’in herkesten sakladığı 18 yıllık gerçek, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…