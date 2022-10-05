Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’i Yıkacak Açıklama! Yıllarca Saklandı Ama Öyle Bir Patlak Verdi Ki… Türkan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Nesrin’i yıkacak açıklama sonunda ortaya çıktı! Yıllarca saklanan sır, öyle bir patlak verdi ki, Türkan’ın bile kafasını duvarlara vuracağına dair yorumlar yapıldı! Nesrin’in herkesten sakladığı 18 yıllık gerçek, ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya, Berker Güven ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Salı akşamlarının yıldızı haline gelen Üç Kız Kardeş’te Türkan’ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Mine’nin bebeğinin yere düşmesinden sonra Korman konağı ayağa kalkmıştı. Tam o anlarda ortaya çıkan 18 yıllık sır, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.