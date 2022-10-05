Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Rabia Çok Daha Güzel!” Gelen Tepkiler İnanılmaz; Instagram Ayağa Kalktı… “Yok Artık!”

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Duy Beni dizisinde yakışıklılığıyla ön plana çıkan Caner Topçu, partneri Rabia Soytürk’le çok yakıştırılıyordu ama sevgilisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Caner Topçu’nun sosyal medyayı ikiye ayıran sevgilisi kimdir?

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