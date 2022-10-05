- 05 Eki 2022 - 10:56 G: 05 Eki 2022 - 11:16

Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Rabia Çok Daha Güzel!” Gelen Tepkiler İnanılmaz; Instagram Ayağa Kalktı… “Yok Artık!”

STAR TV ekranların en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Kanat karakterine hayat veren Caner Topçu, sevgilisiyle herkesi şok içerisinde bıraktı! “Rabia çok daha güzel” yorumlarını alan Caner Topçu’nun sevgilisine gelen tepkiler ise inanılmaz… Instagram’ı ayağa kaldıran Caner Topçu’nun sevgilisi ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Duy Beni dizisinde yakışıklılığıyla ön plana çıkan Caner Topçu, partneri Rabia Soytürk’le çok yakıştırılıyordu ama sevgilisinin olduğu ortaya çıkmıştı. Peki, Caner Topçu’nun sosyal medyayı ikiye ayıran sevgilisi kimdir?

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05 Eki 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

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