- 05 Eki 2022 - 11:22

Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler!

Uzun yıllardır ekranların en başarılı sunucuları arasında yer alan Esra Erol’un yıllar öncesine ait çıkan görüntüleri şok etti. Evlilik programından önce yer aldığı dizilerde ekrana gelen Esra Erol’u sevenleri tanıyamadı. İşte Esra Erol’un yer aldığı o diziler ve inanılmaz halleri.

Türk televizyonlarının uzun yıllardır en çok sevilen sunucuları arasında ye alan başarılı isim Esra Erol, gündüz kuşağının en popüler isimleri arasında. Yıllardır ekranlarda bir fiil program sunuculuğu yapan Esra Erol, ilk olarak ekranlara evlilik programı ile gelmişti. Evlilik programında onlarca kişinin evlenip yuva kurmasına sebep olan Esra Erol yıllar içerisinde de popülerliğini artırmaya devam etti ve ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almaya başladı.

Atv ekranlarında uzun yıllardır başarılı sunuculuğu ile öne çıkan Esra Erol’un ise yıllar öncesine ait ekranlara geldiği dizilerdeki halleri ise gören herkesi şaşkına çevirdi. İşte Esra Erol’un yer aldığı diziler ve karakterleri.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

05 Eki 2022 - 11:22 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Avrupa’nın En Büyük Nasa Yarışması Yapıldı! mask
Ankara'da Avrupa’nın En Büyük Nasa Yarışması Yapıldı!
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
BİM’den Çok Özel Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 4 Ekim Aktüel İndirimli Fiyatlar mask
BİM’den Çok Özel Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 4 Ekim Aktüel İndirimli Fiyatlar
Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız... mask
Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız...
Akaryakıt Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Kallavi İndirim Benzin İstasyonlarını Doldurdu! 4 Ekim LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Kallavi İndirim Benzin İstasyonlarını Doldurdu! 4 Ekim LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
Emekli Vatandaşın Cebi Sonunda Para Görecek! PTT Tam Tamına 50 Bin Lira Para Ödeme Yapmaya Başladı! Şartlar Belli… mask
Emekli Vatandaşın Cebi Sonunda Para Görecek! PTT Tam Tamına 50 Bin Lira Para Ödeme Yapmaya Başladı! Şartlar Belli…
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler!
Mehmet Dinçerler ’den Hadise’ye Büyük Şok! Binlerce Liralık Borcu Bıraktı! Hadise’ye İse İbrahim Çelikkol Sahip Çıktı! Meğer… mask
Mehmet Dinçerler ’den Hadise’ye Büyük Şok! Binlerce Liralık Borcu Bıraktı! Hadise’ye İse İbrahim Çelikkol Sahip Çıktı! Meğer…
Türkiye ile Libya Medya Konusunda İş Birliğine Gidecek... mask
Türkiye ile Libya Medya Konusunda İş Birliğine Gidecek...
Türkiye'nin Fiber Altyapısı 488 Bin Km'ye Çıktı! mask
Türkiye'nin Fiber Altyapısı 488 Bin Km'ye Çıktı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Rabia Çok Daha Güzel!” Gelen Tepkiler İnanılmaz; Instagram Ayağa Kalktı… “Yok Artık!” mask
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Rabia Çok Daha Güzel!” Gelen Tepkiler İnanılmaz; Instagram Ayağa Kalktı… “Yok Artık!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’i Yıkacak Açıklama! Yıllarca Saklandı Ama Öyle Bir Patlak Verdi Ki… Türkan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’i Yıkacak Açıklama! Yıllarca Saklandı Ama Öyle Bir Patlak Verdi Ki… Türkan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak…
Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!” mask
Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!”
İbrahim Tatlıses’in Bir Gizli Torunu Daha Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu... Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor! mask
İbrahim Tatlıses’in Bir Gizli Torunu Daha Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu... Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor!
Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir? Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek… mask
Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir? Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…
Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?? mask
Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir??
Gökhan Çıra Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! Takipçisinden Gelen Fantezi İsteği Şoke Etti! Selin Ciğerci Görse Lavaboya Koşar! mask
Gökhan Çıra Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! Takipçisinden Gelen Fantezi İsteği Şoke Etti! Selin Ciğerci Görse Lavaboya Koşar!
Cansu Tosun’dan İçleri Titreten Hamle! Ekim Ayında Denize Girip Milyonları Üşüttü! “Zengine Kış Gelmiyor Ki!” mask
Cansu Tosun’dan İçleri Titreten Hamle! Ekim Ayında Denize Girip Milyonları Üşüttü! “Zengine Kış Gelmiyor Ki!”
Şarkıcı Zara’nın Kızı Dila Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zara’nın Kızı Dila Güzelliğiyle Mest Etti, Baş Döndürdü! Meğer… mask
Şarkıcı Zara’nın Kızı Dila Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zara’nın Kızı Dila Güzelliğiyle Mest Etti, Baş Döndürdü! Meğer…
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Ne Zaman Evlendi, Nasıl Tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Ne Zaman Evlendi, Nasıl Tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler! mask
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler!
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Rabia Çok Daha Güzel!” Gelen Tepkiler İnanılmaz; Instagram Ayağa Kalktı… “Yok Artık!” mask
Duy Beni Dizisinin Kanat’ı Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Rabia Çok Daha Güzel!” Gelen Tepkiler İnanılmaz; Instagram Ayağa Kalktı… “Yok Artık!”
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’i Yıkacak Açıklama! Yıllarca Saklandı Ama Öyle Bir Patlak Verdi Ki… Türkan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’i Yıkacak Açıklama! Yıllarca Saklandı Ama Öyle Bir Patlak Verdi Ki… Türkan Şimdi Kafasını Duvarlara Vuracak…
Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!” mask
Masterchef Yarışmasında Serpilay Şeflerin Torpilli Yarışmacısı Çıktı! Milyonların Gözünden Tek Bir Detay Kaçmadı; Twitter Ayağa Kalktı! “Evine Gönderseniz Maaşınız Kesilir!”
Altın Fiyatları Zirveye Tırmandı; Yükselişi El Kol Titretti! 1400 Lira Sınırına Ramak Kaldı… Kuyumcular Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Zirveye Tırmandı; Yükselişi El Kol Titretti! 1400 Lira Sınırına Ramak Kaldı… Kuyumcular Şok İçerisinde Kaldı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL