Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler!

Türk televizyonlarının uzun yıllardır en çok sevilen sunucuları arasında ye alan başarılı isim Esra Erol, gündüz kuşağının en popüler isimleri arasında. Yıllardır ekranlarda bir fiil program sunuculuğu yapan Esra Erol, ilk olarak ekranlara evlilik programı ile gelmişti. Evlilik programında onlarca kişinin evlenip yuva kurmasına sebep olan Esra Erol yıllar içerisinde de popülerliğini artırmaya devam etti ve ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almaya başladı.

Atv ekranlarında uzun yıllardır başarılı sunuculuğu ile öne çıkan Esra Erol’un ise yıllar öncesine ait ekranlara geldiği dizilerdeki halleri ise gören herkesi şaşkına çevirdi. İşte Esra Erol’un yer aldığı diziler ve karakterleri.

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