Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler!
Uzun yıllardır ekranların en başarılı sunucuları arasında yer alan Esra Erol’un yıllar öncesine ait çıkan görüntüleri şok etti. Evlilik programından önce yer aldığı dizilerde ekrana gelen Esra Erol’u sevenleri tanıyamadı. İşte Esra Erol’un yer aldığı o diziler ve inanılmaz halleri.
Türk televizyonlarının uzun yıllardır en çok sevilen sunucuları arasında ye alan başarılı isim Esra Erol, gündüz kuşağının en popüler isimleri arasında. Yıllardır ekranlarda bir fiil program sunuculuğu yapan Esra Erol, ilk olarak ekranlara evlilik programı ile gelmişti. Evlilik programında onlarca kişinin evlenip yuva kurmasına sebep olan Esra Erol yıllar içerisinde de popülerliğini artırmaya devam etti ve ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almaya başladı.
Atv ekranlarında uzun yıllardır başarılı sunuculuğu ile öne çıkan Esra Erol’un ise yıllar öncesine ait ekranlara geldiği dizilerdeki halleri ise gören herkesi şaşkına çevirdi. İşte Esra Erol’un yer aldığı diziler ve karakterleri.
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05 Eki 2022 - 11:22 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.