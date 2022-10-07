- 07 Eki 2022 - 08:52

Buray ve Ayşe Özyılmazel Çiftinden Sevenlerine Kötü Haber! Kısa Süre Önce İlan Etmişlerdi! Ne Oldu Şimdi? Kötü Haberi Buray Verdi!

Son dönemde magazin dünyasının en gözde isimlerinden olan Buray ve Ayşe Özyılmazel çiftinden beklenmeyen kötü haber geldi. Kısa süre önce mutlu birlikteliklerini açıklayan çiftin son kararını ise Buray açıkladı. İşte çift hakkındaki son durum ile ilgili merak edilenler.

Sempatikliği ve şarkıları ile milyonların sevgisini kazanan Buray ve kendisi gibi meslektaşı Ayşe Özyılmazel kısa süre önce arkadaşlıklarını ilişkiye taşıdıklarını açıklamıştı. Haklarında çıkan ilişki iddialarına bir süre kayıtsız kalan ünlü isimler katıldıkları bir düğünde verdikleri poz ile ilişkilerini resmen duyurmuş ve magazin gündeminin flaş ilişkileri arasında yer almışlardı. Çift ile ilgili çıkan ilişki iddialarının doğrulanmasının ardından mutluluk saçan çift herkes tarafından takdir edilirken, Buray ve Ayşe Özyılmazel ikilisinden beklenmeyen bir karar geldi.

İlişkiye başladıklarını açıklamaları ardından milyonlarca sevenlerini mutlu eden çift geçen günlerin ardından şok bir karar aldı. Çifti adım adım takip eden magazin muhabirlerine ise Buray’ın yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. İşte çiftin aldığı üzücü karar.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

07 Eki 2022 - 08:52 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler! mask
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi…
Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Üç Ayların İsimleri Neler? Üç Ayların Başlangıcı Diyanet Tarafından Açıklandı! mask
Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Üç Ayların İsimleri Neler? Üç Ayların Başlangıcı Diyanet Tarafından Açıklandı!
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler! mask
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!
Mahkum Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 12. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 12. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aldatmak Dizisi 3. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Aldatmak Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 3. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Aldatmak Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
ABB’den Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin 100. Yılına Coşkulu Kutlama... Melek Mosso Konseri... mask
ABB’den Atatürk’ün Ankara Hemşeriliğinin 100. Yılına Coşkulu Kutlama... Melek Mosso Konseri...
İstanbul-Hatay Seferi Yapan THY Uçağının İniş Sırasında Lastiği Patladı! mask
İstanbul-Hatay Seferi Yapan THY Uçağının İniş Sırasında Lastiği Patladı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler! mask
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı!
Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü! mask
Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü!
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Oyuncu Olmak için O Mesleği Bırakmış! Özge Yağız'ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Bakın Asıl Mesleği Neymiş... mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Oyuncu Olmak için O Mesleği Bırakmış! Özge Yağız'ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Bakın Asıl Mesleği Neymiş...
Yasemin Özilhan’dan Kulakları Sağır Eden Açıklama! “Boşuna Yalan Konuşma!” Tek Bir Sözü Ortalığı Karıştırdı! “Peynir de Pahalı” Demişti… mask
Yasemin Özilhan’dan Kulakları Sağır Eden Açıklama! “Boşuna Yalan Konuşma!” Tek Bir Sözü Ortalığı Karıştırdı! “Peynir de Pahalı” Demişti…
Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
Merve Boluğur ve Mert Aydın Yaptı Yapacağını! “Tencere Kapak Misali!” Düğün Günü Yaptıkları Şok Etti; Hiç Yüzleri Kızarmadı! mask
Merve Boluğur ve Mert Aydın Yaptı Yapacağını! “Tencere Kapak Misali!” Düğün Günü Yaptıkları Şok Etti; Hiç Yüzleri Kızarmadı!
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Aydemir Akbaş’ın Eşi Beyhan Benek Kimdir? Beyhan Benek ve Aydemir Akbaş’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız! mask
Aydemir Akbaş’ın Eşi Beyhan Benek Kimdir? Beyhan Benek ve Aydemir Akbaş’ın Kaç Kere Evlendiğini Duyunca Şok Olacaksınız!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler! mask
Esra Erol’u Böyle Görenler Şaştı Kaldı! Görenler Defalarca Kez Baktı İnanamadı! Meğer Yıllar Önce O Dizilerde Rol Almış! İşte Esra Erol’un Ekranlara İlk Kez Geldiği O Diziler!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi…
Buray ve Ayşe Özyılmazel Çiftinden Sevenlerine Kötü Haber! Kısa Süre Önce İlan Etmişlerdi! Ne Oldu Şimdi? Kötü Haberi Buray Verdi! mask
Buray ve Ayşe Özyılmazel Çiftinden Sevenlerine Kötü Haber! Kısa Süre Önce İlan Etmişlerdi! Ne Oldu Şimdi? Kötü Haberi Buray Verdi!
Aşkta Değer ve Kıymet Görmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Kıymetini Kaybedince Anlayacağınız O Burçlar mask
Aşkta Değer ve Kıymet Görmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Kıymetini Kaybedince Anlayacağınız O Burçlar
Sabahları Yataktan Kalkmayan Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Yatağıyla Evli Olan O Burçlar… mask
Sabahları Yataktan Kalkmayan Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Yatağıyla Evli Olan O Burçlar…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL