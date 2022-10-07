Buray ve Ayşe Özyılmazel Çiftinden Sevenlerine Kötü Haber! Kısa Süre Önce İlan Etmişlerdi! Ne Oldu Şimdi? Kötü Haberi Buray Verdi!
Son dönemde magazin dünyasının en gözde isimlerinden olan Buray ve Ayşe Özyılmazel çiftinden beklenmeyen kötü haber geldi. Kısa süre önce mutlu birlikteliklerini açıklayan çiftin son kararını ise Buray açıkladı. İşte çift hakkındaki son durum ile ilgili merak edilenler.
Sempatikliği ve şarkıları ile milyonların sevgisini kazanan Buray ve kendisi gibi meslektaşı Ayşe Özyılmazel kısa süre önce arkadaşlıklarını ilişkiye taşıdıklarını açıklamıştı. Haklarında çıkan ilişki iddialarına bir süre kayıtsız kalan ünlü isimler katıldıkları bir düğünde verdikleri poz ile ilişkilerini resmen duyurmuş ve magazin gündeminin flaş ilişkileri arasında yer almışlardı. Çift ile ilgili çıkan ilişki iddialarının doğrulanmasının ardından mutluluk saçan çift herkes tarafından takdir edilirken, Buray ve Ayşe Özyılmazel ikilisinden beklenmeyen bir karar geldi.
İlişkiye başladıklarını açıklamaları ardından milyonlarca sevenlerini mutlu eden çift geçen günlerin ardından şok bir karar aldı. Çifti adım adım takip eden magazin muhabirlerine ise Buray’ın yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. İşte çiftin aldığı üzücü karar.
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07 Eki 2022 - 08:52 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.