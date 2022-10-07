- 07 Eki 2022 - 08:52

Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi…

Ekranların sevilen oyuncularından olan ve birçok başarılı yapımda rol alan Uğur Güneş hayranlarını sevindirecek haberi duyurdu. Bir süredir ekranlarda olmayan Uğur Güneş’in tekrardan izleyici karşısına çıkacağı dizi ise herkesi şaşırttı. İşte Uğur Güneş’in yer alacağı yapım ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Son yıllarda televizyon ekranlarında en çok görülen ve sevilen isimlerden biri de hiç şüphesiz Uğur Güneş. Yer aldığı yapımlar ile adından söz ettirmeyi başaran Uğur Güneş, canlandırdığı karakterler ile de beğenileri toplamaya devam ederken, başarılı oyuncu yer aldığı her yapım ile gündeme damga vurmaya devam ediyor. Canlandırdığı karakterler ile izleyenlerin sevgisini kazanan başarılı ve yakışıklı oyuncu ise kısa süre önce veda ettiği ekranlara flaş bir giriş yapmak üzere. Hayranlarının sıkı şekilde takip ettiği isim merakla beklenen bir yapımda önemli bir karakter ile tekrar izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte Uğur Güneş’in yer alacağı yeni dizi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

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07 Eki 2022 - 08:52 - Gündem

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