Neslihan Atagül’ün Güzeller Güzeli Annesi Nefes Kesti! “Tam Bir Yeşilçam Oyuncusu!” Kaşı, Gözü, Yüz Hatları… “Yok Artık!”

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül, geçen iki yıl aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönmek için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde uyarlama bir hikaye ile seyirci karşısına çıkacak olan Neslihan Atagül, bir süredir televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasına yer alıyordu. Öte yandan ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün annesinin resmini görenler gözlerine inanamadı! Peki, Neslihan Atagül hangi dizide rol alacak? Neslihan Atagül’ün yeni projesi ne, ne zaman başlıyor? Neslihan Atagül’ün annesi kim, nereli, ünlü mü? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...