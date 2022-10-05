Neslihan Atagül’ün Güzeller Güzeli Annesi Nefes Kesti! “Tam Bir Yeşilçam Oyuncusu!” Kaşı, Gözü, Yüz Hatları… “Yok Artık!”
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül, geçen iki yıl aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönmek için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde uyarlama bir hikaye ile seyirci karşısına çıkacak olan Neslihan Atagül, bir süredir televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasına yer alıyordu. İşte sevilen oyuncu cephesinden son gelişmeler...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Neslihan Atagül, geçen iki yıl aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönmek için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki günlerde uyarlama bir hikaye ile seyirci karşısına çıkacak olan Neslihan Atagül, bir süredir televizyon seyircisinin yakından takip ettiği isimler arasına yer alıyordu. Öte yandan ünlü oyuncu Neslihan Atagül’ün annesinin resmini görenler gözlerine inanamadı! Peki, Neslihan Atagül hangi dizide rol alacak? Neslihan Atagül’ün yeni projesi ne, ne zaman başlıyor? Neslihan Atagül’ün annesi kim, nereli, ünlü mü? İşte, detaylar…
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05 Eki 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.