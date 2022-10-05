Şeyma Subaşı’na Sevgilisinden Milyonluk Jest! Acun Ilıcalı’nın Yapamadığını Yaptı; Melisa Ilıcalı Sonunda Rahat Edecek… “Şu Kadının Şansından Lazım!”

Acun Ilıcalı’yla evlendikten sonra ününe ün katan Şeyma Subaşı, 8 yıl süren aşklarının sadece son 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Boşanma kararından sonra bir daha yan yana bile gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, farklı isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı ise bir ayrılıp bir barıştığı Mohammed Alsaloussi’yle geçtiğimiz günlerde yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı’dan sonra evlilik düşündüğü tek isim olan Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na yaptığı ise dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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