- 05 Eki 2022 - 16:07

Şeyma Subaşı’na Sevgilisinden Milyonluk Jest! Acun Ilıcalı’nın Yapamadığını Yaptı; Melisa Ilıcalı Sonunda Rahat Edecek… “Şu Kadının Şansından Lazım!”

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinden milyonluk jest geldi. Acun Ilıcalı’nın yapamadığını yapan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, Melisa Ilıcalı’nın sonunda rahat etmesini sağladı! “Şu kadının şansından lazım” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla evlendikten sonra ününe ün katan Şeyma Subaşı, 8 yıl süren aşklarının sadece son 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Boşanma kararından sonra bir daha yan yana bile gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, farklı isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı ise bir ayrılıp bir barıştığı Mohammed Alsaloussi’yle geçtiğimiz günlerde yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı’dan sonra evlilik düşündüğü tek isim olan Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na yaptığı ise dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Eki 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Eski Yarışmacı Yarışmayı Fena İfşa Etti! Tek Tek İsimleri Açıkladı; Finalistler Belli Oldu! Somer Şef Anında Olayı Toplamak İstedi Ama... mask
Masterchef Yarışmasında Eski Yarışmacı Yarışmayı Fena İfşa Etti! Tek Tek İsimleri Açıkladı; Finalistler Belli Oldu! Somer Şef Anında Olayı Toplamak İstedi Ama...
Seda Sayan’a Kaynana Baskını! Karşısında Görünce Nevri Döndü; Ellerine Kollarına Kapandı… “Geçin Bakayım Şöyle!” Dedi, Hizaya Dizdi! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’a Kaynana Baskını! Karşısında Görünce Nevri Döndü; Ellerine Kollarına Kapandı… “Geçin Bakayım Şöyle!” Dedi, Hizaya Dizdi! Neler Oluyor?
Camdaki Kız Dizisinin Billur’u Cesur Pozlarıyla Nefes Kesti! “Yok Artık!” Gören, Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Bakanlar Donup Kaldı! mask
Camdaki Kız Dizisinin Billur’u Cesur Pozlarıyla Nefes Kesti! “Yok Artık!” Gören, Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Bakanlar Donup Kaldı!
Neslihan Atagül’ün Güzeller Güzeli Annesi Nefes Kesti! “Tam Bir Yeşilçam Oyuncusu!” Kaşı, Gözü, Yüz Hatları… “Yok Artık!” mask
Neslihan Atagül’ün Güzeller Güzeli Annesi Nefes Kesti! “Tam Bir Yeşilçam Oyuncusu!” Kaşı, Gözü, Yüz Hatları… “Yok Artık!”
Popstar Bayhan’dan Bomba İtiraf! Sokaklarda Kaldığı Yetmedi, Öyle Acılar Çekti Ki… “Yok Artık!” Annesiyle Olan İlişki İtirafından Sonra… mask
Popstar Bayhan’dan Bomba İtiraf! Sokaklarda Kaldığı Yetmedi, Öyle Acılar Çekti Ki… “Yok Artık!” Annesiyle Olan İlişki İtirafından Sonra…
Yargı Dizisindeki Tüm Gizem Çözüldü! Katilin Büyük Planı Paldur Küldür Ortaya Çıktı; Ceylin’in Kaçırılmasındaki Sebep… “Ben Bunu Uzun Bir Süre Sindiremem!” mask
Yargı Dizisindeki Tüm Gizem Çözüldü! Katilin Büyük Planı Paldur Küldür Ortaya Çıktı; Ceylin’in Kaçırılmasındaki Sebep… “Ben Bunu Uzun Bir Süre Sindiremem!”
Berk Oktay’ın Biricik Aşkından Gelinlik İtirafı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Tek Bir Sözüyle Ortalığı Karıştırdı! Meğer… mask
Berk Oktay’ın Biricik Aşkından Gelinlik İtirafı! Hamile Olduğu Konuşuluyordu; Tek Bir Sözüyle Ortalığı Karıştırdı! Meğer…
TRT1’den Tüyleri Diken Diken Eden Final Kararı! İpini Kestiler, Son Noktayı Koydular… Tüm İddiası Fos Çıktı! Neler Oluyor? mask
TRT1’den Tüyleri Diken Diken Eden Final Kararı! İpini Kestiler, Son Noktayı Koydular… Tüm İddiası Fos Çıktı! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Kan Gövdeyi Götürecek! Kardeşi Kardeşe Kırdılar; Kurulan Plan Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! “Bu Kadarı da Şov!” mask
Masterchef Yarışmasında Kan Gövdeyi Götürecek! Kardeşi Kardeşe Kırdılar; Kurulan Plan Tüylerin Ürpermesine Neden Oldu! “Bu Kadarı da Şov!”
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Sadece Pelerin Takarak Öyle Pozlar Verdi Ki… “Dekolte Kraliçesi!” Cesaretiyle Şoke Etti! mask
Serenay Sarıkaya’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Sadece Pelerin Takarak Öyle Pozlar Verdi Ki… “Dekolte Kraliçesi!” Cesaretiyle Şoke Etti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Carrefoursa Market’ten Tarihi Kampanya! Tüm Temel Ürünlerde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar İndikçe İndi! mask
Carrefoursa Market’ten Tarihi Kampanya! Tüm Temel Ürünlerde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar İndikçe İndi!
Seda Sayan’a Kaynana Baskını! Karşısında Görünce Nevri Döndü; Ellerine Kollarına Kapandı… “Geçin Bakayım Şöyle!” Dedi, Hizaya Dizdi! Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’a Kaynana Baskını! Karşısında Görünce Nevri Döndü; Ellerine Kollarına Kapandı… “Geçin Bakayım Şöyle!” Dedi, Hizaya Dizdi! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasında Eski Yarışmacı Yarışmayı Fena İfşa Etti! Tek Tek İsimleri Açıkladı; Finalistler Belli Oldu! Somer Şef Anında Olayı Toplamak İstedi Ama... mask
Masterchef Yarışmasında Eski Yarışmacı Yarışmayı Fena İfşa Etti! Tek Tek İsimleri Açıkladı; Finalistler Belli Oldu! Somer Şef Anında Olayı Toplamak İstedi Ama...
Murat Yıldırım ve Teşkilat Yapımcısı Birbirine Girdi! Daha Yeni Diziye Girmişti; Kavga, Gürültü, Kaos Bitmek Bilmedi! Başladığı Gibi Bitebilir… mask
Murat Yıldırım ve Teşkilat Yapımcısı Birbirine Girdi! Daha Yeni Diziye Girmişti; Kavga, Gürültü, Kaos Bitmek Bilmedi! Başladığı Gibi Bitebilir…
Neslihan Atagül’ün Güzeller Güzeli Annesi Nefes Kesti! “Tam Bir Yeşilçam Oyuncusu!” Kaşı, Gözü, Yüz Hatları… “Yok Artık!” mask
Neslihan Atagül’ün Güzeller Güzeli Annesi Nefes Kesti! “Tam Bir Yeşilçam Oyuncusu!” Kaşı, Gözü, Yüz Hatları… “Yok Artık!”
Camdaki Kız Dizisinin Billur’u Cesur Pozlarıyla Nefes Kesti! “Yok Artık!” Gören, Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Bakanlar Donup Kaldı! mask
Camdaki Kız Dizisinin Billur’u Cesur Pozlarıyla Nefes Kesti! “Yok Artık!” Gören, Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! Bakanlar Donup Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL