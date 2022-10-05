Şeyma Subaşı’na Sevgilisinden Milyonluk Jest! Acun Ilıcalı’nın Yapamadığını Yaptı; Melisa Ilıcalı Sonunda Rahat Edecek… “Şu Kadının Şansından Lazım!”
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın sevgilisinden milyonluk jest geldi. Acun Ilıcalı’nın yapamadığını yapan Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, Melisa Ilıcalı’nın sonunda rahat etmesini sağladı! “Şu kadının şansından lazım” yorumlarını alan Şeyma Subaşı, herkesi şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla evlendikten sonra ününe ün katan Şeyma Subaşı, 8 yıl süren aşklarının sadece son 1 yılını evli olarak geçirmişlerdi. Boşanma kararından sonra bir daha yan yana bile gelmeyen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, farklı isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şeyma Subaşı ise bir ayrılıp bir barıştığı Mohammed Alsaloussi’yle geçtiğimiz günlerde yeniden aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı’dan sonra evlilik düşündüğü tek isim olan Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na yaptığı ise dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.