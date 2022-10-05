Masterchef Yarışmasında Eski Yarışmacı Yarışmayı Fena İfşa Etti! Tek Tek İsimleri Açıkladı; Finalistler Belli Oldu! Somer Şef Anında Olayı Toplamak İstedi Ama...

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması her sezon ve her bölümüyle seyircilerin nefesini kesip tansiyonunu oynatmaya devam ediyor. Özellikle 2022 yarışmacıları sürekli olarak birbirleriyle tartışması ve geçen sezonlara oranla çok daha başarısız olarak adlandırılmıştı. Şimdiyse stüdyoya yeniden dönen eski yarışmacılardan birisinin yaptığı gaf ise ortalığı bir hayli karıştıracak gibi. Peki, neler oluyor?

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