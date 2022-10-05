Masterchef Yarışmasında Eski Yarışmacı Yarışmayı Fena İfşa Etti! Tek Tek İsimleri Açıkladı; Finalistler Belli Oldu! Somer Şef Anında Olayı Toplamak İstedi Ama...
TV8 ekranlarında 5 sezondur fırtınalar estiren yarışmalar arasında gösterilen Masterchef yarışmasında eski yarışmacıdan fena bir ifşa geldi. İsimleri tek tek açıkladı ortalık karıştı. Finalistlerin belli olduğu bu sözlerin ardından olayı toparlamak isteyen Somer Şef ise durumu daha da mahvetti. İşte merak edilen tüm detaylar!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yarışması her sezon ve her bölümüyle seyircilerin nefesini kesip tansiyonunu oynatmaya devam ediyor. Özellikle 2022 yarışmacıları sürekli olarak birbirleriyle tartışması ve geçen sezonlara oranla çok daha başarısız olarak adlandırılmıştı. Şimdiyse stüdyoya yeniden dönen eski yarışmacılardan birisinin yaptığı gaf ise ortalığı bir hayli karıştıracak gibi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.