Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Eki 2022 - 16:08

Carrefoursa Market’ten Tarihi Kampanya! Tüm Temel Ürünlerde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar İndikçe İndi!

Yaygın mağaza yapısı ile yaptığın kampanyaları tüm vatandaşlara ulaştıran Carrefoursa market, artan tüm fiyatlara rağmen inanılmaz indirim kampanyasını yayınladı. En çok talep gören onlarca üründe indirime giden Carrefoursa market, fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.