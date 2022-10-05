Carrefoursa Market’ten Tarihi Kampanya! Tüm Temel Ürünlerde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar İndikçe İndi!
Yaygın mağaza yapısı ile yaptığın kampanyaları tüm vatandaşlara ulaştıran Carrefoursa market, artan tüm fiyatlara rağmen inanılmaz indirim kampanyasını yayınladı. En çok talep gören onlarca üründe indirime giden Carrefoursa market, fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Carrefoursa merkat tüm zincir marketlere resti çekti ve müşterilerinin taleplerini göz ününde bulundurarak onlarca temel üründe indirime gitti. İşte indirimli o ürünler ve fiyat listesi.
Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre: 129,90 TL
ALO Deterjan 7 kg: 109,90 TL
Solo Dev Rulo Kağıt: 17,90 TL
Ekici Süzme Peynir 400 gram: 53,90 TL
Ekici Taze Kaşar Peyniri 600 gram: 76,95 TL
Dana Kıyma kg: 117,90 TL
Dana Döş Sarma kg: 122,95 TL
Dana Kuşbaşı kg: 127,95 TL
Papia 6’lı Havlu Kağıt: 34,90 TL
Carrefoursa Kağıt Havlu 12 adet: 69,90 TL
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05 Eki 2022 - 16:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.