- 05 Eki 2022 - 16:08

Carrefoursa Market’ten Tarihi Kampanya! Tüm Temel Ürünlerde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar İndikçe İndi!

Yaygın mağaza yapısı ile yaptığın kampanyaları tüm vatandaşlara ulaştıran Carrefoursa market, artan tüm fiyatlara rağmen inanılmaz indirim kampanyasını yayınladı. En çok talep gören onlarca üründe indirime giden Carrefoursa market, fiyatları resmen yarıya indirdi. İşte Carrefoursa marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Carrefoursa merkat tüm zincir marketlere resti çekti ve müşterilerinin taleplerini göz ününde bulundurarak onlarca temel üründe indirime gitti. İşte indirimli o ürünler ve fiyat listesi.

Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre: 129,90 TL

ALO Deterjan 7 kg: 109,90 TL

Solo Dev Rulo Kağıt: 17,90 TL

Ekici Süzme Peynir 400 gram: 53,90 TL

Ekici Taze Kaşar Peyniri 600 gram: 76,95 TL

Dana Kıyma kg: 117,90 TL

Dana Döş Sarma kg: 122,95 TL

Dana Kuşbaşı kg: 127,95 TL

Papia 6’lı Havlu Kağıt: 34,90 TL

Carrefoursa Kağıt Havlu 12 adet: 69,90 TL

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05 Eki 2022 - 16:08 - Gündem

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Carrefoursa Market’ten Tarihi Kampanya! Tüm Temel Ürünlerde İnanılmaz İndirimler! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar İndikçe İndi! mask
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