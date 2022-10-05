Seda Sayan’a Kaynana Baskını! Karşısında Görünce Nevri Döndü; Ellerine Kollarına Kapandı… “Geçin Bakayım Şöyle!” Dedi, Hizaya Dizdi! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a kaynanasının baskın düzenledi! Bir an da karşısında kaynanasını gören Seda Sayan’ın ise nevri döndü! Ellerine, kollarına kapanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e kaynana ise “Geçin bakayım şöyle” dedi ve adeta hizaya dizdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde muhteşem bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. Çok romantik bir evlenme teklifi aldığını açıklayan Seda Sayan, Çağlar Ökten’e olan sevgisini ise her fırsatta açıklamıştı. Kurban Bayramı’ndan birkaç gün önce Mersin’e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, herkesi şaşırtmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.