Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Eki 2022 - 16:08

Seda Sayan’a Kaynana Baskını! Karşısında Görünce Nevri Döndü; Ellerine Kollarına Kapandı… “Geçin Bakayım Şöyle!” Dedi, Hizaya Dizdi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’a kaynanasının baskın düzenledi! Bir an da karşısında kaynanasını gören Seda Sayan’ın ise nevri döndü! Ellerine, kollarına kapanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’e kaynana ise “Geçin bakayım şöyle” dedi ve adeta hizaya dizdi! İşte merak edilen tüm detaylar…