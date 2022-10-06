- 06 Eki 2022 - 08:54

Defne Samyeli’nin Yıllar Önceki Halleri Şoke Etti! “Bir Kadın Bir Gram Değişmez mi?” Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu!

Hem spikerlik hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında girişimleri bulunan ünlü isim Defne Samyeli’nin geçmiş yıllardaki fotoğrafları ortaya çıktı. Ekranlara gelmeye başladığı ilk yıllardaki fotoğrafları ile sosyal medyaya adeta damga vuran Defne Samyeli ile ilgili son detaylar haberimizde...

Hem spikerlik hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında girişimleri bulunan ünlü isim Defne Samyeli’nin geçmiş yıllardaki fotoğrafları ortaya çıktı. Ekranlara gelmeye başladığı ilk yıllardaki fotoğrafları ile sosyal medyaya adeta damga vuran Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan o fotoğraf sonrası hiç değişmemesiyle sosyal medya kullanıcılarının takdirini toplayan isimler arasındaki yerini aldı. Peki, Defne Samyeli’nin geçmişteki fotoğrafı nasıl? Defne Samyeli, değişmiş mi? İşte, detaylar…

06 Eki 2022 - 08:54 - Magazin

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