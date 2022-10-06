Defne Samyeli’nin Yıllar Önceki Halleri Şoke Etti! “Bir Kadın Bir Gram Değişmez mi?” Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu!
Hem spikerlik hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında girişimleri bulunan ünlü isim Defne Samyeli’nin geçmiş yıllardaki fotoğrafları ortaya çıktı. Ekranlara gelmeye başladığı ilk yıllardaki fotoğrafları ile sosyal medyaya adeta damga vuran Defne Samyeli ile ilgili son detaylar haberimizde...
Hem spikerlik hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında girişimleri bulunan ünlü isim Defne Samyeli’nin geçmiş yıllardaki fotoğrafları ortaya çıktı. Ekranlara gelmeye başladığı ilk yıllardaki fotoğrafları ile sosyal medyaya adeta damga vuran Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan o fotoğraf sonrası hiç değişmemesiyle sosyal medya kullanıcılarının takdirini toplayan isimler arasındaki yerini aldı. Peki, Defne Samyeli’nin geçmişteki fotoğrafı nasıl? Defne Samyeli, değişmiş mi? İşte, detaylar…
06 Eki 2022 - 08:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.