Burcu Özberk’in Yıllar Önceki Hali Şoke Etti! Görenler Tanıyamadı; “Doktorunun Adını Ver Çabuk!” Doğal Güzel Sanılıyordu Ama…

Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile başrollerini paylaşacağı yeni filminin hazırlıklarını yürütmeye devam eden ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya platformlarında Burcu Özberk’in mesleğe ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarının viral hale gelmesi, akıllara ünlü oyuncu ile ilgili ‘estetik’ iddialarını getirdi. Öte yandan Burcu Özberk’in değişimi herkesi şaşırtacak cinsten çıktı! Peki, Burcu Özberk eski hali nasıl? Burcu Özberk’te estetik var mı? Burcu Özberk nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...