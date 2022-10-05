Burcu Özberk’in Yıllar Önceki Hali Şoke Etti! Görenler Tanıyamadı; “Doktorunun Adını Ver Çabuk!” Doğal Güzel Sanılıyordu Ama…
Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile başrollerini paylaşacağı yeni filminin hazırlıklarını yürütmeye devam eden ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya platformlarında Burcu Özberk’in mesleğe ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarının viral hale gelmesi, akıllara ünlü oyuncu ile ilgili ‘estetik’ iddialarını getirdi. İşte Burcu Özberk ile ilgili son detaylar...
Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Murat Boz ile başrollerini paylaşacağı yeni filminin hazırlıklarını yürütmeye devam eden ünlü oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sosyal medya platformlarında Burcu Özberk’in mesleğe ilk başladığı yıllardaki fotoğraflarının viral hale gelmesi, akıllara ünlü oyuncu ile ilgili ‘estetik’ iddialarını getirdi. Öte yandan Burcu Özberk’in değişimi herkesi şaşırtacak cinsten çıktı! Peki, Burcu Özberk eski hali nasıl? Burcu Özberk’te estetik var mı? Burcu Özberk nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
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05 Eki 2022 - 20:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.