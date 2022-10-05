- 05 Eki 2022 - 20:10

Ebru Şahin’in Mayolu Paylaşımı İtalya’yı Salladı! “Evli Barklı Kadınsın!” Cedi Osman Şimdi Çılgına Dönecek; “Boşansa Yeridir!” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Şahin’in mayolu paylaşımı ortalığı salladı! “Evli barklı kadınsın” yorumlarını alan Ebru Şahin’in bu pozlarının Cedi Osman’ı çılgına çevireceği düşünüldü. “Boşansanız yeridir” dedirten Ebru Şahin, fiziğiyle alev alev yaktı! İşte Ebru Şahin’in milyonların kalbini yerinden o pozları…

Hercai dizisinde mükemmel bir çıkış yakalan Ebru Şahin, Reyyan karakteriyle adeta çığır açmıştı. Mükemmel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlayan Ebru Şahin, en son olarak Destan dizisinde Akkız karakterine hayat vermişti. Destan dizisinin final olmasıyla birlikte yeni projelere hazırlanmaya başlayan Ebru Şahin’in son pozları gündemi sarstı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eki 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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