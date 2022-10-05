Ebru Şahin’in Mayolu Paylaşımı İtalya’yı Salladı! “Evli Barklı Kadınsın!” Cedi Osman Şimdi Çılgına Dönecek; “Boşansa Yeridir!” Fiziğiyle Alev Alev Yaktı…

Hercai dizisinde mükemmel bir çıkış yakalan Ebru Şahin, Reyyan karakteriyle adeta çığır açmıştı. Mükemmel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtlayan Ebru Şahin, en son olarak Destan dizisinde Akkız karakterine hayat vermişti. Destan dizisinin final olmasıyla birlikte yeni projelere hazırlanmaya başlayan Ebru Şahin’in son pozları gündemi sarstı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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