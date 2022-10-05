- 05 Eki 2022 - 20:10

Masterchef Çağatay’a Yapımdan Mide Bulandıran Tuzak! “Kendini Rezil Ettin!” Twitter Ayağa Kalktı; Mehmet Yalçınkaya Bile Bunu Beklemiyordu…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te olanlar akıllara durgunluk verdi. Yarışmacı Çağatay’a yapımdan gelen mide bulandırıcı tuzak, ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir kullanıcı ise “Kendini rezil ettin” demeden yapamadı. Twitter’ı ayağa kaldıran bu durumu jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya bile beklemiyordu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde yaşananlar şok etkisi yaratmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bulunan Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermişti. Dünya sokak lezzetleri yemeklerini yapan Mavi ve Kırmızı takımdan en yüksek puanı alan takım Kırmızılar olmuştu. Mavi takım kaptanı olan Çağatay ise bu olayla birlikte gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Eki 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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