Masterchef Çağatay’a Yapımdan Mide Bulandıran Tuzak! “Kendini Rezil Ettin!” Twitter Ayağa Kalktı; Mehmet Yalçınkaya Bile Bunu Beklemiyordu…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te olanlar akıllara durgunluk verdi. Yarışmacı Çağatay’a yapımdan gelen mide bulandırıcı tuzak, ağızların açık kalmasına neden oldu. Bir kullanıcı ise “Kendini rezil ettin” demeden yapamadı. Twitter’ı ayağa kaldıran bu durumu jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya bile beklemiyordu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde yaşananlar şok etkisi yaratmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bulunan Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermişti. Dünya sokak lezzetleri yemeklerini yapan Mavi ve Kırmızı takımdan en yüksek puanı alan takım Kırmızılar olmuştu. Mavi takım kaptanı olan Çağatay ise bu olayla birlikte gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.