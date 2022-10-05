Masterchef Çağatay’a Yapımdan Mide Bulandıran Tuzak! “Kendini Rezil Ettin!” Twitter Ayağa Kalktı; Mehmet Yalçınkaya Bile Bunu Beklemiyordu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmanın son bölümünde yaşananlar şok etkisi yaratmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada bulunan Mavi takım ve Kırmızı takım, kıyasıya mücadele vermişti. Dünya sokak lezzetleri yemeklerini yapan Mavi ve Kırmızı takımdan en yüksek puanı alan takım Kırmızılar olmuştu. Mavi takım kaptanı olan Çağatay ise bu olayla birlikte gündeme geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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