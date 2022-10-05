Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, Instagram paylaşımıyla ortalığı çok fena karıştırdı! Birçok kişi ise Danilo Zanna’ya isyan ederek; “Şefim ne zaman düzelecek bu!” yorumlarında bulundular! Adeta dişi dişe sürttüren Danilo Zanna’nın paylaşımı ise inanılır gibi değil! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan yaklaşık olarak 4 yıldır jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, seyircinin kalbinde taht kurmuştu. Hem yakışıklığıyla hem sempatik tavırlarıyla en sevilen şefler arasında yerini alan Danilo Zanna’nın her hamlesi ayrı bir olay yaratıyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan şefin, sözleri akılları beyinleri zorladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.