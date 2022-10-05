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05 Eki 2022 - 21:57

Masterchef Danilo Zanna’nın Instagram Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! “Şefim Ne Zaman Düzelecek!” Dişi Dişe Sürttürüyor; İnanılır Gibi Değil! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Danilo Zanna, Instagram paylaşımıyla ortalığı çok fena karıştırdı! Birçok kişi ise Danilo Zanna’ya isyan ederek; “Şefim ne zaman düzelecek bu!” yorumlarında bulundular! Adeta dişi dişe sürttüren Danilo Zanna’nın paylaşımı ise inanılır gibi değil! İşte merak edilenler…