Selin Ciğerci Eski Eşi Gökhan Çıra’ya Tokadı Bastı! Yıllar Süren Evliliklerinin Perde Arkasında… “Sen Ne Rezil Bir Adamsın!” Neler Oldu Neler…
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Çıra’yla yıllar süren aşklarını bitiren Selin Ciğerci, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Şimdiyse Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’ya tokat gibi bir hamle geldi! Yıllar süren evliliklerinin perde arkasında yaşananları tek bir hamlede gösteren Selin Ciğerci’nin eski kocasına “Sen ne rezil bir adamsın” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
2019 yılında dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, doludizgin bir aşk yaşamışlardı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ilk kez boşanma kararı aldıklarını ise 2022 yılında duyurmuşlardı. Aynı yıl içerisinde yeniden barışan ve yeniden boşanan çift, sevenlerine şoku yaşatmıştı. Boşanma sonrasında hem yaptıklarıyla hem de hamleleriyle seyircileri çıldırtan Gökhan Çıra en sonunda şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.