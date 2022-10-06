Selin Ciğerci Eski Eşi Gökhan Çıra’ya Tokadı Bastı! Yıllar Süren Evliliklerinin Perde Arkasında… “Sen Ne Rezil Bir Adamsın!” Neler Oldu Neler…

2019 yılında dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, doludizgin bir aşk yaşamışlardı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ilk kez boşanma kararı aldıklarını ise 2022 yılında duyurmuşlardı. Aynı yıl içerisinde yeniden barışan ve yeniden boşanan çift, sevenlerine şoku yaşatmıştı. Boşanma sonrasında hem yaptıklarıyla hem de hamleleriyle seyircileri çıldırtan Gökhan Çıra en sonunda şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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