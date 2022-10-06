- 06 Eki 2022 - 11:37 G: 06 Eki 2022 - 11:41

Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 20 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Gerçekleştirdiği elektrik altyapısı çalışmaları kapsamında uyguladığı elektrik kesintilerine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Başkent EDAŞ, 6 Ekim 2022 Perşembe günü için geçerli olacak bir duyuru yayınladı. Bu duyuru sonrasında, Ankara’da 12 ilçede elektrik kesintisinin yaşanacağı öğrenildi. Peki, 6 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 6 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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06 Eki 2022 - 11:37 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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