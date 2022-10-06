- 06 Eki 2022 - 11:43 G: 06 Eki 2022 - 12:00

Kobra Murat’ın Serveti Dudakları Uçuklattı! Kobra Murat Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kobra Murat’ın Gerçek Adı Ne? Meğer…

Çukur dizisine konuk olmasıyla da hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kobra Murat, katıldığı bir programda lakabına ve servetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mal varlığını ilk kez açıklayan Kobra Murat isimli şarkıcı, servetiyle resmen dudakları uçuklattı. İşte Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Çukur dizisine konuk olmasıyla da hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kobra Murat, katıldığı bir programda lakabına ve servetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mal varlığını ilk kez açıklayan Kobra Murat isimli şarkıcı, servetiyle resmen dudakları uçuklattı. Peki, Kobra Murat kimdir, kaç yaşındadır? Kobra Murat’ın gerçek adı ne? Kobra Murat kaç para kazanıyor, aylık kazancı ne? İşte, detaylar…

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06 Eki 2022 - 11:43 - Magazin

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