Kobra Murat’ın Serveti Dudakları Uçuklattı! Kobra Murat Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kobra Murat’ın Gerçek Adı Ne? Meğer…
Çukur dizisine konuk olmasıyla da hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kobra Murat, katıldığı bir programda lakabına ve servetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mal varlığını ilk kez açıklayan Kobra Murat isimli şarkıcı, servetiyle resmen dudakları uçuklattı. İşte Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Çukur dizisine konuk olmasıyla da hafızalara kazınan isimlerden biri olan Kobra Murat, katıldığı bir programda lakabına ve servetine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mal varlığını ilk kez açıklayan Kobra Murat isimli şarkıcı, servetiyle resmen dudakları uçuklattı. Peki, Kobra Murat kimdir, kaç yaşındadır? Kobra Murat’ın gerçek adı ne? Kobra Murat kaç para kazanıyor, aylık kazancı ne? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 11:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.