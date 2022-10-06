Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar Çifti Boşandı! Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar Arasındaki Yaş Farkı Sevenlerini Şok Etti! Meğer İkili…

Müzik dünyasının tanınan simalarından biri olan Tuğba Özerk ile iş dünyasının tanınan simalarından biri olan Gökmen Tanaçar, geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddialarını doğrulamıştı. Boşanma davası görülen Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar, duruşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar çifti boşandı mı? Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar ne zaman ve neden boşandı? Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…

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