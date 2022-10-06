Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar Çifti Boşandı! Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar Arasındaki Yaş Farkı Sevenlerini Şok Etti! Meğer İkili…
Müzik dünyasının tanınan simalarından biri olan Tuğba Özerk ile iş dünyasının tanınan simalarından biri olan Gökmen Tanaçar, geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddialarını doğrulamıştı. Boşanma davası görülen Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar, duruşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Müzik dünyasının tanınan simalarından biri olan Tuğba Özerk ile iş dünyasının tanınan simalarından biri olan Gökmen Tanaçar, geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddialarını doğrulamıştı. Boşanma davası görülen Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar, duruşma sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar çifti boşandı mı? Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar ne zaman ve neden boşandı? Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar arasında kaç yaş var? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 11:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.