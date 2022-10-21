Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk ile Sefo Sevgili Mi? Sefo Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Sefo Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu?
Bir süredir Duy Beni dizisinin Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk isimli ülü oyuncu ile adı aşk dedikodularına karışan rapçi Sefo, şimdilerde magazin takipçilerinin önemli gündemleri arasındaki yerini almaya başladı. Özel yaşamıyla bir hayli merak uyandıran rapçi Sefo ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir Duy Beni dizisinin Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk isimli ülü oyuncu ile adı aşk dedikodularına karışan rapçi Sefo, şimdilerde magazin takipçilerinin önemli gündemleri arasındaki yerini almaya başladı. Özel yaşamıyla bir hayli merak uyandıran rapçi Sefo, yaşıyla ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Sefo kimdir, kaç yaşındadır? Sefo nasıl ünlü oldu? Sefo sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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21 Eki 2022 - 08:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.