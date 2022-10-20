Arka Sokaklar Dizisinin Murat'ı Uğur Pektaş Geri Dönüyor! Uğur Pektaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Uğur Pektaş Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan ve 2006 yılından bu yana devam eden Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ekranlarda 2020 yılından bu yana yer almayan Uğur Pektaş’ın setlere verdiği 6,5 yıllık arayı noktalama kararı aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan ve 2006 yılından bu yana devam eden Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ekranlarda 2020 yılından bu yana yer almayan Uğur Pektaş’ın setlere verdiği 6,5 yıllık arayı noktalama kararı aldığı iddia edildi. Peki, Uğur Pektaş yeniden ekranlara mı dönüyor? Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşındadır? Uğur Pektaş aslen nereli, evlendi mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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20 Eki 2022 - 23:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.