Arka Sokaklar Dizisinin Murat'ı Uğur Pektaş Geri Dönüyor! Uğur Pektaş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Uğur Pektaş Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan ve 2006 yılından bu yana devam eden Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ekranlarda 2020 yılından bu yana yer almayan Uğur Pektaş’ın setlere verdiği 6,5 yıllık arayı noktalama kararı aldığı iddia edildi. Peki, Uğur Pektaş yeniden ekranlara mı dönüyor? Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşındadır? Uğur Pektaş aslen nereli, evlendi mi, eşi kim? İşte, detaylar…

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