Duy Beni Dizisinin Ekim’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırdı! “Taş Gibi Hatunsun!” Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Twitter Yangınıyla Çalkanıyor…

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinde başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, hem oyuncularıyla hem de senaryosuyla seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Dizide Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk ise sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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