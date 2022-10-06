Duy Beni Dizisinin Ekim’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırdı! “Taş Gibi Hatunsun!” Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Twitter Yangınıyla Çalkanıyor…
STAR TV ekranlarının fenomen dizileri arasında yer alan Duy Beni’de Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, kasığına kadar açılan yırtmacıyla nefesleri kökten kesti. Hayranlarından “Taş gibi hatunsun” yorumlarını alan başarılı oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle cesaretini konuşturdu. Twitter’ı yangınıyla çalkalayan Rabia Soytürk, gündemi salladı geçti! İtşe merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinde başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, hem oyuncularıyla hem de senaryosuyla seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Dizide Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk ise sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.