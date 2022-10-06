- 06 Eki 2022 - 12:48 G: 06 Eki 2022 - 13:10

Duy Beni Dizisinin Ekim’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırdı! “Taş Gibi Hatunsun!” Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Twitter Yangınıyla Çalkanıyor…

STAR TV ekranlarının fenomen dizileri arasında yer alan Duy Beni’de Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk, kasığına kadar açılan yırtmacıyla nefesleri kökten kesti. Hayranlarından “Taş gibi hatunsun” yorumlarını alan başarılı oyuncu, derin göğüs dekolteli elbisesiyle cesaretini konuşturdu. Twitter’ı yangınıyla çalkalayan Rabia Soytürk, gündemi salladı geçti! İtşe merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir ve Burak Can gibi birbirinde başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisi, hem oyuncularıyla hem de senaryosuyla seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Dizide Ekim karakterine hayat veren Rabia Soytürk ise sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eki 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

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Duy Beni Dizisinin Ekim’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırdı! “Taş Gibi Hatunsun!” Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Twitter Yangınıyla Çalkanıyor… mask
Duy Beni Dizisinin Ekim’i Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Hayranlarını Çıldırdı! “Taş Gibi Hatunsun!” Derin Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Twitter Yangınıyla Çalkanıyor…
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