2023 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücret Hakkında Son Dakika Açıklaması Geldi! Asgari Ücret En Az Kaç Lira Olacak?

En son temmuz ayında zam alan asgari ücretliler için yeni bir zam dönemi daha gitgide yaklaşmaya başladı. Yeni yılda zam alacak olan asgari ücretli çalışanlar için hükümet cephesinden açıklamalar bir bir gelmeye başlamışken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de açıklama gerçekleştirdi. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret en az kaç lira olacak? 2023 yılı asgari ücreti belli mi? İşte, detaylar…

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