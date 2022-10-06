Sabahları Yataktan Kalkmayan Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Yatağıyla Evli Olan O Burçlar…

Tembellik pek çok insanın doğası içerisinde var olsa da disiplinli olan insanlar, tembellik yapacağı saati bile planlıyor. Ancak, disiplinden daha uzak olan ve çalışmak ya da okula gitmek gibi sorumlulukları hayatlarında almak pek de istemeyen bazı insanlar, sahip oldukları burcun da etkisiyle, tembelliği karakterinin bir parçası haline getirmiş bulunuyor. Tembelliğiyle nam salmış olan bu burçlara sahip olan insanları ise, yatağından kaldırmak neredeyse imkansız görünüyor! Peki, hangi burç sabahları yataktan kalkmak istemiyor? İşte yatağıyla evli olan burçlar…