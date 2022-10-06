Sabahları Yataktan Kalkmayan Uykucu Burçlar Hangisidir? İşte Yatağıyla Evli Olan O Burçlar…
Tembellik pek çok insanın doğası içerisinde var olsa da disiplinli olan insanlar, tembellik yapacağı saati bile planlıyor. Ancak, disiplinden daha uzak olan ve çalışmak ya da okula gitmek gibi sorumlulukları hayatlarında almak pek de istemeyen bazı insanlar, sahip oldukları burcun da etkisiyle, tembelliği karakterinin bir parçası haline getirmiş bulunuyor. Sizde yatağıyla adeta evli olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Tembellik pek çok insanın doğası içerisinde var olsa da disiplinli olan insanlar, tembellik yapacağı saati bile planlıyor. Ancak, disiplinden daha uzak olan ve çalışmak ya da okula gitmek gibi sorumlulukları hayatlarında almak pek de istemeyen bazı insanlar, sahip oldukları burcun da etkisiyle, tembelliği karakterinin bir parçası haline getirmiş bulunuyor. Tembelliğiyle nam salmış olan bu burçlara sahip olan insanları ise, yatağından kaldırmak neredeyse imkansız görünüyor! Peki, hangi burç sabahları yataktan kalkmak istemiyor? İşte yatağıyla evli olan burçlar…
06 Eki 2022 - 22:57 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.