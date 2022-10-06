Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Oyuncu Olmak için O Mesleği Bırakmış! Özge Yağız'ın Mesleğini Duyanlar Şok Oldu! Bakın Asıl Mesleği Neymiş...
Şimdilerde rol aldığı Baba dizisi ile seyircisinin gönlünde taht kurmaya devam eden ünlü oyuncu Özge Yağız, yeni bir yapım ile daha seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. İnternet dizilerinden birinde rol alacak olan Özge Yağız, bu haberin ardından özel yaşamı ile bir hayli merak edilmeye başlandı. İşte Özge Yağız ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde rol aldığı Baba dizisi ile seyircisinin gönlünde taht kurmaya devam eden ünlü oyuncu Özge Yağız, yeni bir yapım ile daha seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. İnternet dizilerinden birinde rol alacak olan Özge Yağız, bu haberin ardından özel yaşamı ile bir hayli merak edilmeye başlandı. Öte yandan Özge Yağız’ın asıl mesleği, ünlü oyuncunun yaşamına ilişkin herkesi şaşırtan detaylardan biri oldu. Peki, Özge Yağız kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Özge Yağız’ın asıl mesleği ne? Özge Yağız hangi dizilerde rol aldı? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 21:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.