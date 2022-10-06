Yasemin Özilhan’dan Kulakları Sağır Eden Açıklama! “Boşuna Yalan Konuşma!” Tek Bir Sözü Ortalığı Karıştırdı! “Peynir de Pahalı” Demişti…
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Özellikle daha önce lüks harcamaları ile dikkat çeken Yasemin Özilhan’ın bu açıklamaları sosyal medyada hemen gündem oldu. İşte detaylar...
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamalar ile herkesi şoke etti. Özellikle daha önce lüks harcamaları ile dikkat çeken Yasemin Özilhan’ın bu açıklamaları sosyal medyada hemen gündem oldu. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları Yasemin Özilhan’ın açıklamalarına ilginç yorumlarda bulundu. Peki, Yasemin Özilhan ne dedi? Yasemin Özilhan nasıl bir açıklama gerçekleştirdi? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 16:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.