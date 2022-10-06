Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Kaşlarıyla Şoke Etti! “Ekrandan İçeri Girip Almama Ramak Var!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…

Ekranların yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi tüm eleştirilere rağmen, her geçen gün daha çok izlenmeye ve konuşulmaya başlandı. Yeni sezona aldığı izlenmeler ile damga vuran Yalı Çapkını dizisinin son bölümüne damga vuran olay ise, Mert Ramazan Demir’in kaşları oldu! Peki, Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinde kim? Mert Ramazan Demir’in kaşları nasıl? Mert Ramazan Demir’in kaşları neden gündem oldu? İşte, detaylar…