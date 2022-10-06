Yalı Çapkını Dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir Kaşlarıyla Şoke Etti! “Ekrandan İçeri Girip Almama Ramak Var!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Ekranların yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi tüm eleştirilere rağmen, her geçen gün daha çok izlenmeye ve konuşulmaya başlandı. Yeni sezona aldığı izlenmeler ile damga vuran Yalı Çapkını dizisinin son bölümüne damga vuran olay ise, Mert Ramazan Demir’in kaşları oldu! İşte detaylar....
Ekranların yeni gözdesi olan Yalı Çapkını dizisi tüm eleştirilere rağmen, her geçen gün daha çok izlenmeye ve konuşulmaya başlandı. Yeni sezona aldığı izlenmeler ile damga vuran Yalı Çapkını dizisinin son bölümüne damga vuran olay ise, Mert Ramazan Demir’in kaşları oldu! Peki, Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinde kim? Mert Ramazan Demir’in kaşları nasıl? Mert Ramazan Demir’in kaşları neden gündem oldu? İşte, detaylar…
06 Eki 2022 - 21:52 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.