- 06 Eki 2022 - 16:06

Üç Kız Kardeş Dizisinde Kan Donduran Olay! “Anneliği Hak Etmiyor!” Tek Bir Sahne Ortalığın Ayağa Kalkmasına Neden Oldu! El Kadar Bebek…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te kan donduran bir olay yaşandı! “Anneliği hak etmiyor” yorumlarını alan dizideki o sahne, ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! El kadar bebeğin yaşadıkları ise çileden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Veda Yurtsever, Reha Özcan, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı yayınlanmıştı. Türkan’ın annesinin hafızasının yerine gelmesi, Somer’in başını belaya sokmuştu. Her şeyden haberi olan Nesrin, kızına engel olmuş ve evden çıkmasına izin vermemişti. Şimdiyse büyük bomba patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Eki 2022 - 16:06 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Kaşlarıyla Şoke Etti! “Ekrandan İçeri Girip Almama Ramak Var!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Kaşlarıyla Şoke Etti! “Ekrandan İçeri Girip Almama Ramak Var!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
O Kız Dizisindeki Kadir’in Hayatı Yürekleri Buz Kestirdi! Zeynep’in Yaşadıklarına Akıl Beyin Almıyor! “Yok Artık!” O Anlarda… mask
O Kız Dizisindeki Kadir’in Hayatı Yürekleri Buz Kestirdi! Zeynep’in Yaşadıklarına Akıl Beyin Almıyor! “Yok Artık!” O Anlarda…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 12. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 12. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 6 Ekim 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Yılmaz’ı Uğur Güneş Yeniden Ekranlara Dönüyor! Yer Alacağı Yapım ve Canlandıracağı Karakter İse Herkesi Heyecanlandırdı! İşte Uğur Güneş’in Yer Alacağı O Dizi…
Camdaki Kız Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 51. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
TRT1’den Tüyleri Diken Diken Eden Final Kararı! İpini Kestiler, Son Noktayı Koydular… Tüm İddiası Fos Çıktı! Neler Oluyor? mask
TRT1’den Tüyleri Diken Diken Eden Final Kararı! İpini Kestiler, Son Noktayı Koydular… Tüm İddiası Fos Çıktı! Neler Oluyor?
Mahkum Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 6 Ekim 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisi 3. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ekim 2022 Ben Bu Cihana Sığmazsam Yeni Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Ben Bu Cihana Sığmazsam Dizisi 3. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 4 Ekim 2022 Ben Bu Cihana Sığmazsam Yeni Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Baba Dizisinde Yürekleri Titreten, Gözyaşına Boğan Sahne! Senaristin Bile Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Twitter Sadece Onları Konuşmaya Başladı… mask
Baba Dizisinde Yürekleri Titreten, Gözyaşına Boğan Sahne! Senaristin Bile Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı; Twitter Sadece Onları Konuşmaya Başladı…
Murat Yıldırım ve Teşkilat Yapımcısı Birbirine Girdi! Daha Yeni Diziye Girmişti; Kavga, Gürültü, Kaos Bitmek Bilmedi! Başladığı Gibi Bitebilir… mask
Murat Yıldırım ve Teşkilat Yapımcısı Birbirine Girdi! Daha Yeni Diziye Girmişti; Kavga, Gürültü, Kaos Bitmek Bilmedi! Başladığı Gibi Bitebilir…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü! mask
Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü!
Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Yasemin Özilhan’dan Kulakları Sağır Eden Açıklama! “Boşuna Yalan Konuşma!” Tek Bir Sözü Ortalığı Karıştırdı! “Peynir de Pahalı” Demişti… mask
Yasemin Özilhan’dan Kulakları Sağır Eden Açıklama! “Boşuna Yalan Konuşma!” Tek Bir Sözü Ortalığı Karıştırdı! “Peynir de Pahalı” Demişti…
Merve Boluğur ve Mert Aydın Yaptı Yapacağını! “Tencere Kapak Misali!” Düğün Günü Yaptıkları Şok Etti; Hiç Yüzleri Kızarmadı! mask
Merve Boluğur ve Mert Aydın Yaptı Yapacağını! “Tencere Kapak Misali!” Düğün Günü Yaptıkları Şok Etti; Hiç Yüzleri Kızarmadı!
Masterchef Yarışmasına Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak; Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım… mask
Masterchef Yarışmasına Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak; Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım…
Bahar Candan’ın Bikinili Paylaşımı Dudakları Uçuklattı! Teknedeki Pozları Herkesi Şok Etti! “Bu Ne Hal Ya!” Tepkileri Topladı… mask
Bahar Candan’ın Bikinili Paylaşımı Dudakları Uçuklattı! Teknedeki Pozları Herkesi Şok Etti! “Bu Ne Hal Ya!” Tepkileri Topladı…
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Sütyenli Pozuyla Ortalığı Karıştırdı! “Nesin Sen Peri Kızı Mı?” Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı!
Mehmet Dinçerler Her Gece Ağlaya Ağlaya Uyuyor! Pişmanlıkları Boyunu Aştı Geçti… Hadise Numarasını Engellese Ne Fayda! Kapısının Önünde Her Akşam… mask
Mehmet Dinçerler Her Gece Ağlaya Ağlaya Uyuyor! Pişmanlıkları Boyunu Aştı Geçti… Hadise Numarasını Engellese Ne Fayda! Kapısının Önünde Her Akşam…
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Eski Mesleğiyle Şoke Etti! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Meğer… mask
Baba Dizisinin Büşra’sı Özge Yağız Eski Mesleğiyle Şoke Etti! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü! mask
Beş Aylık Hamile Hazal Kaya’nın Cesur Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sen Nasıl Böyle Güzelsin Be” Duru Güzelliğiyle Başları Döndürdü!
Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Kaşlarıyla Şoke Etti! “Ekrandan İçeri Girip Almama Ramak Var!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Başrolü Kaşlarıyla Şoke Etti! “Ekrandan İçeri Girip Almama Ramak Var!” Tepkiler Arka Arkaya Geliyor…
Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci Hayatının Şokunu Yaşadı! Esra Erol ve Müge Anlı Göbek Atmaya Başladı; Kanaldan Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kan Donduran Olay! “Anneliği Hak Etmiyor!” Tek Bir Sahne Ortalığın Ayağa Kalkmasına Neden Oldu! El Kadar Bebek… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Kan Donduran Olay! “Anneliği Hak Etmiyor!” Tek Bir Sahne Ortalığın Ayağa Kalkmasına Neden Oldu! El Kadar Bebek…
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Artık Tanınmaz Bir Halde! Görenler Tekrar Tekrar Bakıyor; Ağızlar Açık Kalıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Masterchef Yarışmasına Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak; Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım… mask
Masterchef Yarışmasına Oyunu Kazanan Takım İfşa Edildi! Bu Akşam Stüdyoda Savaş Çıkacak; Herkes Birbirine Girecek, Yüzler Belli Olacak! O Takım…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL