Üç Kız Kardeş Dizisinde Kan Donduran Olay! “Anneliği Hak Etmiyor!” Tek Bir Sahne Ortalığın Ayağa Kalkmasına Neden Oldu! El Kadar Bebek…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te kan donduran bir olay yaşandı! “Anneliği hak etmiyor” yorumlarını alan dizideki o sahne, ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! El kadar bebeğin yaşadıkları ise çileden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Veda Yurtsever, Reha Özcan, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı yayınlanmıştı. Türkan’ın annesinin hafızasının yerine gelmesi, Somer’in başını belaya sokmuştu. Her şeyden haberi olan Nesrin, kızına engel olmuş ve evden çıkmasına izin vermemişti. Şimdiyse büyük bomba patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.