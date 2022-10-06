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06 Eki 2022 - 16:06

Üç Kız Kardeş Dizisinde Kan Donduran Olay! “Anneliği Hak Etmiyor!” Tek Bir Sahne Ortalığın Ayağa Kalkmasına Neden Oldu! El Kadar Bebek…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te kan donduran bir olay yaşandı! “Anneliği hak etmiyor” yorumlarını alan dizideki o sahne, ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! El kadar bebeğin yaşadıkları ise çileden çıkardı! İşte merak edilen tüm detaylar…