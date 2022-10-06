O Kız Dizisindeki Kadir’in Hayatı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Zeynep’in Yaşadıklarına Akıl Beyin Almıyor! “Yok Artık!” O Anlarda…

Kanal D ekranlarının bu sezon seyirci karşısına çıkarmaya başladığı O Kız isimli dizi, ekranlara bu hafta da damga vurdu. Kadrosunda; Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper, Asiye Dinçsoy, Orhan Kılıç, Ayten Uncuoğlu, Münire Apaydın, Melih Selçuk gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisine damga vuran ise, Erkan Petekkya ile Dilin Döğer’in performansı oldu! Peki, O Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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