O Kız Dizisindeki Kadir’in Hayatı Yürekleri Sızım Sızım Sızlattı! Zeynep’in Yaşadıklarına Akıl Beyin Almıyor! “Yok Artık!” O Anlarda…
Kanal D ekranlarının bu sezon seyirci karşısına çıkarmaya başladığı O Kız isimli dizi, ekranlara bu hafta da damga vurdu. Kadrosunda; Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper, Asiye Dinçsoy, Orhan Kılıç, Ayten Uncuoğlu, Münire Apaydın, Melih Selçuk gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisine damga vuran olaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının bu sezon seyirci karşısına çıkarmaya başladığı O Kız isimli dizi, ekranlara bu hafta da damga vurdu. Kadrosunda; Erkan Petekkaya, Sezin Akbaşoğulları, Cengiz Orhonlu, Dilin Döğer, Macit Koper, Asiye Dinçsoy, Orhan Kılıç, Ayten Uncuoğlu, Münire Apaydın, Melih Selçuk gibi isimlerin yer aldığı O Kız dizisine damga vuran ise, Erkan Petekkya ile Dilin Döğer’in performansı oldu! Peki, O Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 21:51 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.