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06 Eki 2022 - 16:07

Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Darbesini Kendi Öz Kızından Aldı! Öyle Bir Birbirine Girdiler Ki, “Bir Babaya Bu Yapılmaz!” Denildi! Meğer Kavganın Sebebi...

Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ve kızı arasında inanılmaz bir tartışma yaşandı. En büyük darbeyi kendi öz kızından alan Acun Ilıcalı’yı bu kadar yıkan konunun ne olduğunu öğrenince çılgına döneceksiniz. Yaşananlar karşısında Ilıcalı ailesi buz keserken sosyal medya ve magazin gündemi de bir hayli karıştı. Peki, neler oluyor. İşte tüm detaylar...