Acun Ilıcalı Hayatının En Büyük Darbesini Kendi Öz Kızından Aldı! Öyle Bir Birbirine Girdiler Ki, “Bir Babaya Bu Yapılmaz!” Denildi! Meğer Kavganın Sebebi...
Dünyaca ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ve kızı arasında inanılmaz bir tartışma yaşandı. En büyük darbeyi kendi öz kızından alan Acun Ilıcalı’yı bu kadar yıkan konunun ne olduğunu öğrenince çılgına döneceksiniz. Yaşananlar karşısında Ilıcalı ailesi buz keserken sosyal medya ve magazin gündemi de bir hayli karıştı. Peki, neler oluyor. İşte tüm detaylar...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları olan Masterchef ve Survivor yarışmalarının yapımcısı 4 çocuk babası Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile olan evliliğiyle zaten gündemden düşmeyen Ilıcalı şimdilerde de uyuşturucu meselesi ve sonrasında da Ayça Çağla Altunkaya ile olan birlikteliğinden sonrasında da ortaya çıkan aile kavgası ortalığı iyiden iyiye karıştırdı. Neler olduğuna inanamayacaksınız!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.