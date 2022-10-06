Seda Sayan’ın Leopar Desenli Minisi Çıtır Kocasını Çıldırttı! Göğüs Dekoltesiyle 18’lik Kızları Devirdi Geçti! Kimse 60 Yaşında Demez… Görenler Mest Oldu!
Nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla dünya evine giren Seda Sayan, leopar desenli minisiyle resmen genç kocasını çıldırttı. Göğüs dekoltesiyle, 60 yaşında olmasına rağmen yıllar meydan okuduğunu gösteren Seda Sayan, görenlerin mest olmasına neden oldu! İşte Seda Sayan’ın nefesleri kesen o pozları…
Onur Şan’dan boşandıktan yıllar sonra kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’de aradığı aşkı bulan Seda Sayan, gündemi sallamıştı. Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi olan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde evlenme kararı almıştı. Hem düğünü hem de günlük hayatı için bölgesel incelme işlemi yaptırmıştı. Mükemmel bir zayıflama yaşayan Seda Sayan, nefesleri kesen bir kare paylaştı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.