- 06 Eki 2022 - 16:07

Seda Sayan’ın Leopar Desenli Minisi Çıtır Kocasını Çıldırttı! Göğüs Dekoltesiyle 18’lik Kızları Devirdi Geçti! Kimse 60 Yaşında Demez… Görenler Mest Oldu!

Nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla dünya evine giren Seda Sayan, leopar desenli minisiyle resmen genç kocasını çıldırttı. Göğüs dekoltesiyle, 60 yaşında olmasına rağmen yıllar meydan okuduğunu gösteren Seda Sayan, görenlerin mest olmasına neden oldu! İşte Seda Sayan’ın nefesleri kesen o pozları…

Onur Şan’dan boşandıktan yıllar sonra kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’de aradığı aşkı bulan Seda Sayan, gündemi sallamıştı. Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi olan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde evlenme kararı almıştı. Hem düğünü hem de günlük hayatı için bölgesel incelme işlemi yaptırmıştı. Mükemmel bir zayıflama yaşayan Seda Sayan, nefesleri kesen bir kare paylaştı! İşte merak edilenler…

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06 Eki 2022 - 16:07 Ankara- Yaşam

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