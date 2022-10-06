Seda Sayan’ın Leopar Desenli Minisi Çıtır Kocasını Çıldırttı! Göğüs Dekoltesiyle 18’lik Kızları Devirdi Geçti! Kimse 60 Yaşında Demez… Görenler Mest Oldu!

Onur Şan’dan boşandıktan yıllar sonra kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’de aradığı aşkı bulan Seda Sayan, gündemi sallamıştı. Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi olan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde evlenme kararı almıştı. Hem düğünü hem de günlük hayatı için bölgesel incelme işlemi yaptırmıştı. Mükemmel bir zayıflama yaşayan Seda Sayan, nefesleri kesen bir kare paylaştı! İşte merak edilenler…

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