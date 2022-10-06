İbrahim Tatlıses Tokadıyla Seda Sayan’ı Yere Serdi! İlk Kez İtiraf Etti; Çağlar Ökten Şiddeti Kaldıramadı! Meğer Öyle Bir Olay Yaşanmış Ki…
Ünlü ses sanatçısı İbrahim Tatlıses’in Seda Sayan’a attığı tokat şok içerisinde bıraktı. İlk kez itiraf eden Seda Sayan ise Çağlar Ökten’i resmen deliye döndürdü! Yaşanan olayı ilk kez açıklanan bu olay sonrasında ipler koptu! Yaşanan olaysa ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
Nisan ayında Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, tepkileri toplamıştı. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’ın evliliğindeki yaş farkı, sevenleri tarafından kabul edilememişti ama Seda Sayan ve Çağlar Ökten, her fırsatta birbirlerine çok aşık olduklarını itiraf ederek aşklarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyorlardı. Kısa süre önce bir programa katılan Seda Sayan, İbrahim Tatlıses’in kendisine attığı tokadı anlatınca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.