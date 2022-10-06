İbrahim Tatlıses Tokadıyla Seda Sayan’ı Yere Serdi! İlk Kez İtiraf Etti; Çağlar Ökten Şiddeti Kaldıramadı! Meğer Öyle Bir Olay Yaşanmış Ki…

Nisan ayında Çağlar Ökten’le dünya evine giren Seda Sayan, tepkileri toplamıştı. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’ın evliliğindeki yaş farkı, sevenleri tarafından kabul edilememişti ama Seda Sayan ve Çağlar Ökten, her fırsatta birbirlerine çok aşık olduklarını itiraf ederek aşklarının ne kadar büyük olduğunu gösteriyorlardı. Kısa süre önce bir programa katılan Seda Sayan, İbrahim Tatlıses’in kendisine attığı tokadı anlatınca olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!