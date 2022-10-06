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06 Eki 2022 - 16:50

ŞOK Market Müjdeyi Verdi! Cuma Gününe Özel Dev İndirim! Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!

Son dönemde vatandaşların alışverişte en çok tercih ettiği zincir marketlerden biri olan Şok market tüm müşterilerini sevindirecek dev kampanyayı yayınladı. Onlarca temel üründe inanılmaz kampanyalar hazırlayan Şok marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.