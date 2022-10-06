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06 Eki 2022 - 16:49

Survivor Nisa, Ogeday Girişken İsteyince Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Müstakbel Kocası Ortalığı Karıştırdı! Bıçak Altına Yatacak; Bambaşka Birisi Olacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Nisa Bölükbaşı, öyle bir şey yapmaya karar verdi ki, ortalık karıştı! Müstakbel kocası istedi diye bıçak altına yatacak olan Nisa Bölükbaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Bambaşka birisi olarak sevenlerinin karşısına çıkacak olan Nisa Bölükbaşı, ağızların açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…