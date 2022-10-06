Masterchef Barış’a Mehmet Şef’ten Bomba Uyarı! Resmen Yaprak Gibi Titredi; Eli Ayağına Dolandı… Sabır Taşı Çatlayınca Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında; haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Karadeniz’in en lezzetli yemeklerini yapan Mavi takım ve Kırmızı takım arasından oyunu kazanan Mavi takım olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise bireysel mücadeleye katılmıştı. Kırmızı takım oyuncularından olan Barış Demir ise Mehmet Şef’in en sonunda bam teline bastı ve olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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