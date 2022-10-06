Masterchef Barış’a Mehmet Şef’ten Bomba Uyarı! Resmen Yaprak Gibi Titredi; Eli Ayağına Dolandı… Sabır Taşı Çatlayınca Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Barış’a Mehmet Yalçınkaya’dan bomba bir uyarı geldi. Resmen yaprak gibi titreyen Barış Demir’in ise eli ayağına dolandı! Sabır taşı çatlayan Mehmet Yalçınkaya, açtı ağzına yumdu gözünü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında; haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Karadeniz’in en lezzetli yemeklerini yapan Mavi takım ve Kırmızı takım arasından oyunu kazanan Mavi takım olmuştu. Kırmızı takım oyuncuları ise bireysel mücadeleye katılmıştı. Kırmızı takım oyuncularından olan Barış Demir ise Mehmet Şef’in en sonunda bam teline bastı ve olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.