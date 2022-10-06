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06 Eki 2022 - 20:25

İrem Helvacıoğlu’nun Son Hali Kamyonla Linçe Neden Oldu! “Nerede O Sen Anlat Karadeniz’deki Halleri!” Tek Bir Estetik Tüm Yüz Hatlarını…

En son olarak Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde yer alan İrem Helvacıoğlu, kısa bir süre önce estetik yaptırmıştı. Son haliyle kamyona linç yiyen İrem Helvacıoğlu’nun tek bir estetiği tüm yüz hattını değiştirdi. Hayranlarından “Nerede o Sen Anlat Karadeniz’deki halleri” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…