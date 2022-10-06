Yargı Dizisi İçin Son Dakika Kararı Geldi! Başroller Birbirine Girmişti; Kavga, Gürültü, Kıyamet Kopmuştu… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer…

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı yayınlanmıştı. Geçtiğimiz sezon, 6 ay ileri gidilmiş ve Ceylin’in Ilgaz Savcı’yı öldürmekle yargılanmıştı ama Ceylin, Ilgaz’ı değil başka birisini öldürdüğünü açıklamıştı. Dizi, ilerleyen 6 ayda neler olduğunu seyircisine anlatacaktı ama yaşanan durum; final olayını gündeme getirmişti. Şimdiyse ipleri inceldiği yerden kopartan bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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