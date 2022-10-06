- 06 Eki 2022 - 20:54 G: 06 Eki 2022 - 21:00

Yargı Dizisi İçin Son Dakika Kararı Geldi! Başroller Birbirine Girmişti; Kavga, Gürültü, Kıyamet Kopmuştu… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer…

Kanal D ekranlarının popüler dizisi Yargı için son dakika kararı geldi. Başroller birbirine girmiş; kavga, gürültü, kıyamet kopmuştu… Sosyal medyanın konusu haline gelen Yargı dizisi, izleyicisi şok içerisinde kaldı! İşte Yargı dizisi için çıkan son dakika kararı…

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı yayınlanmıştı. Geçtiğimiz sezon, 6 ay ileri gidilmiş ve Ceylin’in Ilgaz Savcı’yı öldürmekle yargılanmıştı ama Ceylin, Ilgaz’ı değil başka birisini öldürdüğünü açıklamıştı. Dizi, ilerleyen 6 ayda neler olduğunu seyircisine anlatacaktı ama yaşanan durum; final olayını gündeme getirmişti. Şimdiyse ipleri inceldiği yerden kopartan bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eki 2022 - 20:54 Ankara- Yaşam

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