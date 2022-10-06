Yargı Dizisi İçin Son Dakika Kararı Geldi! Başroller Birbirine Girmişti; Kavga, Gürültü, Kıyamet Kopmuştu… Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Meğer…
Kanal D ekranlarının popüler dizisi Yargı için son dakika kararı geldi. Başroller birbirine girmiş; kavga, gürültü, kıyamet kopmuştu… Sosyal medyanın konusu haline gelen Yargı dizisi, izleyicisi şok içerisinde kaldı! İşte Yargı dizisi için çıkan son dakika kararı…
Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı yayınlanmıştı. Geçtiğimiz sezon, 6 ay ileri gidilmiş ve Ceylin’in Ilgaz Savcı’yı öldürmekle yargılanmıştı ama Ceylin, Ilgaz’ı değil başka birisini öldürdüğünü açıklamıştı. Dizi, ilerleyen 6 ayda neler olduğunu seyircisine anlatacaktı ama yaşanan durum; final olayını gündeme getirmişti. Şimdiyse ipleri inceldiği yerden kopartan bir olay yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.